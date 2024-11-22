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Хабаровский край вошел в лидеры нацпроекта "БКД", сообщил Демешин - РИА Новости, 22.11.2024
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
11:17 22.11.2024 (обновлено: 12:13 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/bkd-1985149513.html
Хабаровский край вошел в лидеры нацпроекта "БКД", сообщил Демешин
Хабаровский край вошел в лидеры нацпроекта "БКД", сообщил Демешин - РИА Новости, 22.11.2024
Хабаровский край вошел в лидеры нацпроекта "БКД", сообщил Демешин
Хабаровский край вошел в число лидеров по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД), за шесть лет в регионе отремонтировано свыше... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T11:17
2024-11-22T12:13
хабаровский край
хабаровский край
россия
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марат хуснуллин
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ХАБАРОВСК, 22 ноя - РИА Новости. Хабаровский край вошел в число лидеров по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД), за шесть лет в регионе отремонтировано свыше 820 километров дорог и 98 мостов, сообщил губернатор края Дмитрий Демешин. Правительство региона сообщает, что на "Транспортной неделе - 2024" в Москве подвели предварительные итоги дорожного нацпроекта в 2024 году. Награду "Золотой каток" и дипломы по четырем специальным номинациям отличившимся регионам вручил зампред правительства РФ, куратор нацпроекта Марат Хуснуллин. "Хабаровский край - в числе лидеров по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Наши дорожники отмечены наградами на "Транспортной неделе" в Москве. Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин вновь наградил наш регион за высокий уровень и эффективное взаимодействие проектной команды. Отдельно отмечено дипломом ФКУ ДСД "Дальний Восток"", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Глава региона сообщил, что по нацпроекту за шесть лет в регионе отремонтировано свыше 820 километров дорог и 98 мостов. Он отметил, что это результат слаженной командной работы на местном, региональном и федеральном уровне. Правительство региона информировало ранее, что Хабаровский край начал участвовать в дорожном нацпроекте в 2019 году. "Дорожная сеть в Хабаровском крае - очень протяжённая, есть много накопленных годами проблем. Поэтому впереди ещё много работы. Уверен, мы с ней справимся. Уже в следующем году по новому нацпроекту "Инфраструктура для жизни" запланирована модернизация около 120 километров дорог и 1,2 тысячи погонных метров мостов региона", - сообщил Демешин. Согласно данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, в регионе завершены основные работы по обновлению дорожного покрытия автомагистралей по нацпроекту "БКД". В 2024 году в нормативное состояние приведено 85 объектов дорожной сети крупнейших городских агломераций и дорог регионального значения протяженностью почти 100 километров на общую сумму свыше 2,7 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20241122/dorogi-1985139173.html
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хабаровский край, россия, москва, марат хуснуллин, дмитрий демешин
Хабаровский край, Хабаровский край, Россия, Москва, Марат Хуснуллин, Дмитрий Демешин
Хабаровский край вошел в лидеры нацпроекта "БКД", сообщил Демешин

Демешин: Хабаровский край вошел в лидеры по реализации нацпроекта "БКД"

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяНаграждение команды Хабаровского края за высокий уровень и эффективное взаимодействие проектной команды национального проекта "Безопасные качественные дороги"
Награждение команды Хабаровского края за высокий уровень и эффективное взаимодействие проектной команды национального проекта Безопасные качественные дороги - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Награждение команды Хабаровского края за высокий уровень и эффективное взаимодействие проектной команды национального проекта "Безопасные качественные дороги"
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ХАБАРОВСК, 22 ноя - РИА Новости. Хабаровский край вошел в число лидеров по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД), за шесть лет в регионе отремонтировано свыше 820 километров дорог и 98 мостов, сообщил губернатор края Дмитрий Демешин.
Правительство региона сообщает, что на "Транспортной неделе - 2024" в Москве подвели предварительные итоги дорожного нацпроекта в 2024 году. Награду "Золотой каток" и дипломы по четырем специальным номинациям отличившимся регионам вручил зампред правительства РФ, куратор нацпроекта Марат Хуснуллин.
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"Хабаровский край - в числе лидеров по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Наши дорожники отмечены наградами на "Транспортной неделе" в Москве. Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин вновь наградил наш регион за высокий уровень и эффективное взаимодействие проектной команды. Отдельно отмечено дипломом ФКУ ДСД "Дальний Восток"", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Глава региона сообщил, что по нацпроекту за шесть лет в регионе отремонтировано свыше 820 километров дорог и 98 мостов. Он отметил, что это результат слаженной командной работы на местном, региональном и федеральном уровне. Правительство региона информировало ранее, что Хабаровский край начал участвовать в дорожном нацпроекте в 2019 году.
"Дорожная сеть в Хабаровском крае - очень протяжённая, есть много накопленных годами проблем. Поэтому впереди ещё много работы. Уверен, мы с ней справимся. Уже в следующем году по новому нацпроекту "Инфраструктура для жизни" запланирована модернизация около 120 километров дорог и 1,2 тысячи погонных метров мостов региона", - сообщил Демешин.
Согласно данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, в регионе завершены основные работы по обновлению дорожного покрытия автомагистралей по нацпроекту "БКД". В 2024 году в нормативное состояние приведено 85 объектов дорожной сети крупнейших городских агломераций и дорог регионального значения протяженностью почти 100 километров на общую сумму свыше 2,7 миллиарда рублей.
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Хабаровский крайХабаровский крайРоссияМоскваМарат ХуснуллинДмитрий Демешин
 
 
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