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Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум
Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум - РИА Новости, 22.11.2024
Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум
Стоимость биткоина впервые достигла нового рекордного значения, превысив 99 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T06:35
2024-11-22T06:35
2024-11-22T06:35
экономика
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина впервые достигла нового рекордного значения, превысив 99 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 06.20 мск достиг стоимости 99 200 долларов. Ранее данный показатель достигал рекордного значения в 98 180,01 доллара.
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экономика
Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум
Стоимость биткоина впервые поднялась выше 99 тысяч долларов