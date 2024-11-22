https://ria.ru/20241122/bitkoin-1985117349.html

Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум

Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум - РИА Новости, 22.11.2024

Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум

Стоимость биткоина впервые достигла нового рекордного значения, превысив 99 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T06:35

2024-11-22T06:35

2024-11-22T06:35

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591118508_170:613:2721:2048_1920x0_80_0_0_aa3ecfb15345916cc73af19eb841d339.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина впервые достигла нового рекордного значения, превысив 99 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 06.20 мск достиг стоимости 99 200 долларов. Ранее данный показатель достигал рекордного значения в 98 180,01 доллара.

https://ria.ru/20241109/tyurma-1982859585.html

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2024

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экономика