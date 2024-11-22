Рейтинг@Mail.ru
Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:35 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/bitkoin-1985117349.html
Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум
Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум - РИА Новости, 22.11.2024
Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум
Стоимость биткоина впервые достигла нового рекордного значения, превысив 99 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T06:35
2024-11-22T06:35
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591118508_170:613:2721:2048_1920x0_80_0_0_aa3ecfb15345916cc73af19eb841d339.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина впервые достигла нового рекордного значения, превысив 99 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 06.20 мск достиг стоимости 99 200 долларов. Ранее данный показатель достигал рекордного значения в 98 180,01 доллара.
https://ria.ru/20241109/tyurma-1982859585.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591118508_384:612:2298:2048_1920x0_80_0_0_3bca72b86e6f9beb4d42c5c6821fbdd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум

Стоимость биткоина впервые поднялась выше 99 тысяч долларов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПункт обмена биткоинов
Пункт обмена биткоинов - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Пункт обмена биткоинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина впервые достигла нового рекордного значения, превысив 99 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 06.20 мск достиг стоимости 99 200 долларов.
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
В США россиянина приговорили к 12 годам тюрьмы за отмывание биткоинов
9 ноября, 19:51
Ранее данный показатель достигал рекордного значения в 98 180,01 доллара.
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала