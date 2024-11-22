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Коммунальные службы и ТЭК Москвы готовы к работе в зимний период - РИА Новости, 22.11.2024
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11:29 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/biryukov-1985151434.html
Коммунальные службы и ТЭК Москвы готовы к работе в зимний период
Коммунальные службы и ТЭК Москвы готовы к работе в зимний период - РИА Новости, 22.11.2024
Коммунальные службы и ТЭК Москвы готовы к работе в зимний период
Все столичные коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса получили паспорта готовности к зиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T11:29
2024-11-22T11:29
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петр бирюков
россети московский регион
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
моэк
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Все столичные коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса получили паспорта готовности к зиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "По итогам проверок префектуры административных округов Москвы получили паспорта готовности к работе в зимний период. Соответствующие документы выданы Минэнерго предприятиям топливно-энергетического комплекса - ПАО "Мосэнерго", ПАО "Россети Московский регион" и АО "ОЭК", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что паспорта готовности также выданы ПАО "МОЭК" и АО "Мосгаз". "Это означает, что все энергообъекты, тепловые, газовые, электрические сети и коммунальные службы города полностью готовы к работе в предстоящий зимний период. Они способны обеспечить качественное и надежное теплоснабжение столицы, бесперебойную подачу других ресурсов, что подтверждено профильными федеральными ведомствами", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всего к отопительному сезону подготовили более 74 тысячи объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы завершили до 25 августа. "Были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон", - отметил Бирюков.
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петр бирюков, россети московский регион, министерство энергетики рф (минэнерго россии), моэк
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Россети Московский регион, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), МОЭК
Коммунальные службы и ТЭК Москвы готовы к работе в зимний период

Бирюков: коммунальные службы и ТЭК Москвы готовы к работе в зимний период

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Все столичные коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса получили паспорта готовности к зиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"По итогам проверок префектуры административных округов Москвы получили паспорта готовности к работе в зимний период. Соответствующие документы выданы Минэнерго предприятиям топливно-энергетического комплекса - ПАО "Мосэнерго", ПАО "Россети Московский регион" и АО "ОЭК", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что паспорта готовности также выданы ПАО "МОЭК" и АО "Мосгаз".
"Это означает, что все энергообъекты, тепловые, газовые, электрические сети и коммунальные службы города полностью готовы к работе в предстоящий зимний период. Они способны обеспечить качественное и надежное теплоснабжение столицы, бесперебойную подачу других ресурсов, что подтверждено профильными федеральными ведомствами", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всего к отопительному сезону подготовили более 74 тысячи объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы завершили до 25 августа.
"Были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон", - отметил Бирюков.
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