https://ria.ru/20241122/biryukov-1985151434.html

Коммунальные службы и ТЭК Москвы готовы к работе в зимний период

Коммунальные службы и ТЭК Москвы готовы к работе в зимний период - РИА Новости, 22.11.2024

Коммунальные службы и ТЭК Москвы готовы к работе в зимний период

Все столичные коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса получили паспорта готовности к зиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T11:29

2024-11-22T11:29

2024-11-22T11:29

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

россети московский регион

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

моэк

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Все столичные коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса получили паспорта готовности к зиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "По итогам проверок префектуры административных округов Москвы получили паспорта готовности к работе в зимний период. Соответствующие документы выданы Минэнерго предприятиям топливно-энергетического комплекса - ПАО "Мосэнерго", ПАО "Россети Московский регион" и АО "ОЭК", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что паспорта готовности также выданы ПАО "МОЭК" и АО "Мосгаз". "Это означает, что все энергообъекты, тепловые, газовые, электрические сети и коммунальные службы города полностью готовы к работе в предстоящий зимний период. Они способны обеспечить качественное и надежное теплоснабжение столицы, бесперебойную подачу других ресурсов, что подтверждено профильными федеральными ведомствами", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всего к отопительному сезону подготовили более 74 тысячи объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы завершили до 25 августа. "Были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон", - отметил Бирюков.

https://ria.ru/20241121/biryukov-1984996368.html

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петр бирюков, россети московский регион, министерство энергетики рф (минэнерго россии), моэк