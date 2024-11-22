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Видеосъемка израильских ударов по Бейруту стала популярной - РИА Новости, 22.11.2024
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17:11 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/beyrut-1985242919.html
Видеосъемка израильских ударов по Бейруту стала популярной
Видеосъемка израильских ударов по Бейруту стала популярной - РИА Новости, 22.11.2024
Видеосъемка израильских ударов по Бейруту стала популярной
Видеосъемка израильских авиаударов по жилым многоэтажным зданиям в южном пригороде Бейрута стала набирать все больше популярности у жителей ливанской столицы,... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T17:11
2024-11-22T17:11
в мире
ливан
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 22 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Видеосъемка израильских авиаударов по жилым многоэтажным зданиям в южном пригороде Бейрута стала набирать все больше популярности у жителей ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу за уничтожением многоэтажного здания в районе Шиях следили несколько десятков, если не сотен человек с разных сторон. Обычные люди приезжают на мотоциклах и приходят пешком вместе с журналистами после призыва израильской армии покинуть район, по которому планируется нанесение ударов. Как правило, вместе с предупреждением публикуется карта с обозначением конкретного объекта и у людей есть от 15 минут до часа, чтобы занять "наиболее удобное" место для записи видео. По словам корреспондента РИА Новости в Ливане Висама Хайдара, при первой подобной съемке уничтожения здания в районе Гхбейри случайных людей было немного, но с каждым разом, если удар приходится по зданию не в глубине Дахии (южного пригорода Бейрута), число любителей острых ощущений растет. По данным гражданской обороны, в результате израильского авиаудара в районе Шиях никто из "зрителей" не пострадал.
https://ria.ru/20241122/izrail-1985210193.html
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в мире, ливан, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Ливан, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
Видеосъемка израильских ударов по Бейруту стала популярной

Видеосъемка израильских авиаударов по домам в Бейруте набирает популярность

© AP Photo / Bilal HusseinИзраильский авиаудар по южному пригороду Бейрута
Израильский авиаудар по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Израильский авиаудар по южному пригороду Бейрута . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 22 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Видеосъемка израильских авиаударов по жилым многоэтажным зданиям в южном пригороде Бейрута стала набирать все больше популярности у жителей ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу за уничтожением многоэтажного здания в районе Шиях следили несколько десятков, если не сотен человек с разных сторон.
Многоэтажный жилой дом в пригороде Бейрута после израильского удара. 22 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Израиль нанес ракетный удар по жилому дому в пригороде Бейрута
Вчера, 14:58
Обычные люди приезжают на мотоциклах и приходят пешком вместе с журналистами после призыва израильской армии покинуть район, по которому планируется нанесение ударов.
Как правило, вместе с предупреждением публикуется карта с обозначением конкретного объекта и у людей есть от 15 минут до часа, чтобы занять "наиболее удобное" место для записи видео.
По словам корреспондента РИА Новости в Ливане Висама Хайдара, при первой подобной съемке уничтожения здания в районе Гхбейри случайных людей было немного, но с каждым разом, если удар приходится по зданию не в глубине Дахии (южного пригорода Бейрута), число любителей острых ощущений растет.
По данным гражданской обороны, в результате израильского авиаудара в районе Шиях никто из "зрителей" не пострадал.
Виды южной части пригорода Бейрута - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Израиль начал четвертую за день волну ударов по Бейруту
21 ноября, 18:01
 
В миреЛиванБейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Израиль
 
 
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