https://ria.ru/20241122/beyrut-1985242919.html
Видеосъемка израильских ударов по Бейруту стала популярной
Видеосъемка израильских ударов по Бейруту стала популярной - РИА Новости, 22.11.2024
Видеосъемка израильских ударов по Бейруту стала популярной
Видеосъемка израильских авиаударов по жилым многоэтажным зданиям в южном пригороде Бейрута стала набирать все больше популярности у жителей ливанской столицы,... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T17:11
2024-11-22T17:11
2024-11-22T17:11
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БЕЙРУТ, 22 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Видеосъемка израильских авиаударов по жилым многоэтажным зданиям в южном пригороде Бейрута стала набирать все больше популярности у жителей ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу за уничтожением многоэтажного здания в районе Шиях следили несколько десятков, если не сотен человек с разных сторон. Обычные люди приезжают на мотоциклах и приходят пешком вместе с журналистами после призыва израильской армии покинуть район, по которому планируется нанесение ударов. Как правило, вместе с предупреждением публикуется карта с обозначением конкретного объекта и у людей есть от 15 минут до часа, чтобы занять "наиболее удобное" место для записи видео. По словам корреспондента РИА Новости в Ливане Висама Хайдара, при первой подобной съемке уничтожения здания в районе Гхбейри случайных людей было немного, но с каждым разом, если удар приходится по зданию не в глубине Дахии (южного пригорода Бейрута), число любителей острых ощущений растет. По данным гражданской обороны, в результате израильского авиаудара в районе Шиях никто из "зрителей" не пострадал.
https://ria.ru/20241122/izrail-1985210193.html
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в мире, ливан, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Ливан, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
Видеосъемка израильских ударов по Бейруту стала популярной
Видеосъемка израильских авиаударов по домам в Бейруте набирает популярность
БЕЙРУТ, 22 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Видеосъемка израильских авиаударов по жилым многоэтажным зданиям в южном пригороде Бейрута стала набирать все больше популярности у жителей ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу за уничтожением многоэтажного здания в районе Шиях следили несколько десятков, если не сотен человек с разных сторон.
Обычные люди приезжают на мотоциклах и приходят пешком вместе с журналистами после призыва израильской армии покинуть район, по которому планируется нанесение ударов.
Как правило, вместе с предупреждением публикуется карта с обозначением конкретного объекта и у людей есть от 15 минут до часа, чтобы занять "наиболее удобное" место для записи видео.
По словам корреспондента РИА Новости в Ливане
Висама Хайдара, при первой подобной съемке уничтожения здания в районе Гхбейри случайных людей было немного, но с каждым разом, если удар приходится по зданию не в глубине Дахии (южного пригорода Бейрута
), число любителей острых ощущений растет.
По данным гражданской обороны, в результате израильского авиаудара в районе Шиях никто из "зрителей" не пострадал.