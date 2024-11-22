https://ria.ru/20241122/bespilotniki-1985104527.html
В Брянской области уничтожили пять беспилотников
В Брянской области уничтожили пять беспилотников - РИА Новости, 22.11.2024
В Брянской области уничтожили пять беспилотников
Пять украинских беспилотников самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T00:29
2024-11-22T00:29
2024-11-22T00:29
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пять украинских беспилотников самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале.Богомаз утончил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20241120/melitopol-1984917891.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области уничтожили пять беспилотников
Губернатор Богомаз: ПВО сбила в Брянской области пять БПЛА ВСУ