https://ria.ru/20241122/bespilotnik-1985121490.html
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 22.11.2024
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T08:10
2024-11-22T08:10
2024-11-22T08:10
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. "Двадцать второго ноября с 6.30 до 6.50 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241122/udar-1985106751.html
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безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника
Минобороны: над Брянской областью уничтожили два беспилотника