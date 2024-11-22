https://ria.ru/20241122/bespilotnik-1985121490.html

Над Брянской областью уничтожили два беспилотника

Над Брянской областью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 22.11.2024

Над Брянской областью уничтожили два беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T08:10

2024-11-22T08:10

2024-11-22T08:10

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. "Двадцать второго ноября с 6.30 до 6.50 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241122/udar-1985106751.html

брянская область

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безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)