Бербок назвала Россию частью европейской семьи
Бербок назвала Россию частью европейской семьи, но обвинила в подрыве мира
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в пятницу на конференции по климату в Баку назвала Россию частью европейской семьи, при этом обвинив Москву якобы в подрыве мира в Европе.
"Мы столкнулись с ситуацией, при которой вот уже тысячу дней на нашем европейском континенте Россия - которая тоже является частью нашей европейской семьи - атакует наш европейский мирный порядок", - сказала Бербок на пресс-конференции на полях 29-я сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.
Она также обвинила Россию якобы в ведении гибридной войны против других стран Европы, заявив о кибератаках и отправках посылок со взрывчатыми веществами.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Бербок дерзко высказалась о России
22 июля, 15:13