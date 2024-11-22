https://ria.ru/20241122/berbok-1985233495.html

Бербок назвала Россию частью европейской семьи

Бербок назвала Россию частью европейской семьи - РИА Новости, 22.11.2024

Бербок назвала Россию частью европейской семьи

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в пятницу на конференции по климату в Баку назвала Россию частью европейской семьи, при этом обвинив Москву якобы в подрыве мира в РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:25

2024-11-22T16:25

2024-11-22T16:25

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анналена бербок

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в пятницу на конференции по климату в Баку назвала Россию частью европейской семьи, при этом обвинив Москву якобы в подрыве мира в Европе. "Мы столкнулись с ситуацией, при которой вот уже тысячу дней на нашем европейском континенте Россия - которая тоже является частью нашей европейской семьи - атакует наш европейский мирный порядок", - сказала Бербок на пресс-конференции на полях 29-я сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку. Она также обвинила Россию якобы в ведении гибридной войны против других стран Европы, заявив о кибератаках и отправках посылок со взрывчатыми веществами. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20241118/sanktsii-1984394589.html

https://ria.ru/20240722/berbok-1961236200.html

россия

москва

европа

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Дарья Буймова

россия, москва, европа, анналена бербок, нато, мид германии, оон, в мире