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Бербок назвала Россию частью европейской семьи - РИА Новости, 22.11.2024
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16:25 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/berbok-1985233495.html
Бербок назвала Россию частью европейской семьи
Бербок назвала Россию частью европейской семьи - РИА Новости, 22.11.2024
Бербок назвала Россию частью европейской семьи
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в пятницу на конференции по климату в Баку назвала Россию частью европейской семьи, при этом обвинив Москву якобы в подрыве мира в РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:25
2024-11-22T16:25
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москва
европа
анналена бербок
нато
мид германии
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в пятницу на конференции по климату в Баку назвала Россию частью европейской семьи, при этом обвинив Москву якобы в подрыве мира в Европе. "Мы столкнулись с ситуацией, при которой вот уже тысячу дней на нашем европейском континенте Россия - которая тоже является частью нашей европейской семьи - атакует наш европейский мирный порядок", - сказала Бербок на пресс-конференции на полях 29-я сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку. Она также обвинила Россию якобы в ведении гибридной войны против других стран Европы, заявив о кибератаках и отправках посылок со взрывчатыми веществами. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241118/sanktsii-1984394589.html
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Россия, Москва, Европа, Анналена Бербок, НАТО, МИД Германии, ООН, В мире
Бербок назвала Россию частью европейской семьи

Бербок назвала Россию частью европейской семьи, но обвинила в подрыве мира

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в пятницу на конференции по климату в Баку назвала Россию частью европейской семьи, при этом обвинив Москву якобы в подрыве мира в Европе.
"Мы столкнулись с ситуацией, при которой вот уже тысячу дней на нашем европейском континенте Россия - которая тоже является частью нашей европейской семьи - атакует наш европейский мирный порядок", - сказала Бербок на пресс-конференции на полях 29-я сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.
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Она также обвинила Россию якобы в ведении гибридной войны против других стран Европы, заявив о кибератаках и отправках посылок со взрывчатыми веществами.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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