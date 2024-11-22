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Суд отклонил жалобу комика Белого* на отказ в снятии статуса иноагента - РИА Новости, 22.11.2024
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07:31 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/belyy-1985119421.html
Суд отклонил жалобу комика Белого* на отказ в снятии статуса иноагента
Суд отклонил жалобу комика Белого* на отказ в снятии статуса иноагента - РИА Новости, 22.11.2024
Суд отклонил жалобу комика Белого* на отказ в снятии статуса иноагента
Московский городской суд признал законным отказ в исключении признанного в РФ иностранным агентом комика Руслана Белого* из соответствующего реестра, сообщил... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T07:31
2024-11-22T07:31
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Московский городской суд признал законным отказ в исключении признанного в РФ иностранным агентом комика Руслана Белого* из соответствующего реестра, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Суд отказал в жалобе", - сказал собеседник агентства. Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября прошлого года. Он обжаловал решение в Замоскворецком суде, но получил отказ в удовлетворении иска. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, комик получил статус иностранного агента среди прочего за получение денег из стран ЕС и СНГ. Общая сумма полученных Белым* денежных средств не сообщается. Также он принимал участие в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, также признанными иностранным агентом, проводил концерты на иностранных площадках. Кроме того, ранее Белого* оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете. По данным СМИ, комик живет и работает в Испании.*Физические лица, выполняющие функции иноагентов.
https://ria.ru/20241122/belyy-1985113321.html
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евросоюз, снг, испания
Евросоюз, СНГ, Испания
Суд отклонил жалобу комика Белого* на отказ в снятии статуса иноагента

Мосгорсуд признал законным отказ в снятии статуса иноагента с комика Белого

© Фото : @ruslan_belyyРуслан Белый*
Руслан Белый* - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : @ruslan_belyy
Руслан Белый*. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Московский городской суд признал законным отказ в исключении признанного в РФ иностранным агентом комика Руслана Белого* из соответствующего реестра, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Суд отказал в жалобе", - сказал собеседник агентства.
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Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября прошлого года. Он обжаловал решение в Замоскворецком суде, но получил отказ в удовлетворении иска.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, комик получил статус иностранного агента среди прочего за получение денег из стран ЕС и СНГ. Общая сумма полученных Белым* денежных средств не сообщается.
Также он принимал участие в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, также признанными иностранным агентом, проводил концерты на иностранных площадках.
Кроме того, ранее Белого* оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете.
По данным СМИ, комик живет и работает в Испании.

*Физические лица, выполняющие функции иноагентов.
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