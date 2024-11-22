https://ria.ru/20241122/belyy-1985113321.html

Актер Белый* вновь не смог добиться снятия статуса иноагента

Актер Белый* вновь не смог добиться снятия статуса иноагента - РИА Новости, 22.11.2024

Актер Белый* вновь не смог добиться снятия статуса иноагента

Мосгорсуд утвердил отказ актеру-иноагенту Анатолию Белому (Вайсман)* в снятии с него соответствующего статуса, сообщил РИА Новости один из участников процесса. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T04:31

2024-11-22T04:31

2024-11-22T04:31

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил отказ актеру-иноагенту Анатолию Белому (Вайсман)* в снятии с него соответствующего статуса, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Вайсману* отказано в удовлетворении жалобы", - сказал он. Замоскворецкий суд Москвы ранее уже отказался исключить актера из реестра иностранных агентов, в который Минюст РФ внес его в декабре 2023 года. Согласно официальным судебным документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, на заседании суд изучил записи на странице Белого* "ВКонтакте", Instagram** и Facebook** (последние две принадлежат Meta**, признанной в России экстремистской), в которых он выступает против специальной военной операции, а также интервью многочисленным зарубежными СМИ и проектам, многие из которых признаны иноагентами или нежелательными организациями. Доводы представителя актера о незаконности принятого решения из-за неполучения его доверителем распоряжения Минюста суд не убедили. Согласно документам, актер осуществлял политическую деятельность "в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях при проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины" и участвовал в создании сообщений и материалов, распространяемых для неограниченного круга лиц, а также находится под иностранным влиянием. Белый* играл в МХТ, снимался в таких фильмах и сериалах, как "Бригада", "Волкодав", "О чем еще говорят мужчины", "Универ. 10 лет спустя", "Колл-центр". Также он в дубляже озвучивал Киану Ривза, Эрика Бана, Венсана Касселя. Принял участие в озвучивании мультфильма "Князь Владимир" и документального фильма "Медведи Камчатки".*Физические лица, выполняющие функции иноагентов.**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241119/gosduma-1984622245.html

https://ria.ru/20241119/otkaz-1984508566.html

https://ria.ru/20241117/inoagenty-1984163670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия