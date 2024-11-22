https://ria.ru/20241122/belousov-1985135162.html
ВС России перемололи лучшие части ВСУ, заявил Белоусов
ВС России перемололи лучшие части ВСУ, заявил Белоусов - РИА Новости, 22.11.2024
ВС России перемололи лучшие части ВСУ, заявил Белоусов
Российские войска перемололи лучшие части ВСУ в зоне ответственности группировки "Север", заявил министр обороны Андрей Белоусов во время инспекции, Минобороны... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T10:07
2024-11-22T10:07
2024-11-22T12:29
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские войска перемололи лучшие части ВСУ в зоне ответственности группировки "Север", заявил министр обороны Андрей Белоусов во время инспекции, Минобороны представило видео."Эту работу, которую мы провели сейчас, здесь перемололи лучшие части. Сейчас ускорилось продвижение. Сорвали, по сути, всю кампанию 2025 года", — сказал Белоусов.Он провел совещание на пункте управления, заслушал доклады командиров.Командующий группировкой генерал-полковник Александр Лапин доложил о ходе выполнения боевых задач и особенностях применения авиации, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.На одном из полигонов Белоусов проверил организацию боевой подготовки, а также вручил государственные награды.
https://ria.ru/20241122/izvineniya-1985111339.html
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Совещание Белоусова в пункте управления группировки войск "Север"
Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Север" и заслушал доклады командования по обстановке, сообщило Минобороны.
2024-11-22T10:07
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РИА Новости
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России перемололи лучшие части ВСУ, заявил Белоусов
Белоусов: ВС России перемололи лучшие части ВСУ и сорвали кампанию 2025 года