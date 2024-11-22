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Байден обсудил с Макроном последние события на Украине - РИА Новости, 23.11.2024
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21:44 22.11.2024 (обновлено: 00:30 23.11.2024)
https://ria.ru/20241122/bayden-1985289776.html
Байден обсудил с Макроном последние события на Украине
Байден обсудил с Макроном последние события на Украине - РИА Новости, 23.11.2024
Байден обсудил с Макроном последние события на Украине
Президент США Джо Байден после испытания российской ракетной системы "Орешник" обсудил развитие событий на Украине с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном,... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-22T21:44
2024-11-23T00:30
в мире
украина
джо байден
эммануэль макрон
владимир путин
сша
россия
ракета "орешник"
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден после испытания российской ракетной системы "Орешник" обсудил развитие событий на Украине с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Белый дом."Байден говорил с Макроном о международных и двусторонних делах. Они обсудили развитие событий на Украине, а также на Ближнем Востоке, включая усилия по достижению сделки о прекращении огня в Ливане", - говорится в распространенном сообщении.Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу президент Путин отметил, что несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России.
https://ria.ru/20241122/karakaev-1985273877.html
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в мире, украина, джо байден, эммануэль макрон, владимир путин, сша, россия, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
В мире, Украина, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, США, Россия, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Байден обсудил с Макроном последние события на Украине

Байден после удара "Орешника" обсудил с Макроном ситуацию на Украине

© AP Photo / Evan Vucci Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден после испытания российской ракетной системы "Орешник" обсудил развитие событий на Украине с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Белый дом.
"Байден говорил с Макроном о международных и двусторонних делах. Они обсудили развитие событий на Украине, а также на Ближнем Востоке, включая усилия по достижению сделки о прекращении огня в Ливане", - говорится в распространенном сообщении.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу президент Путин отметил, что несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России.
Сергей Каракаев: Орешник может поражать цели на всей территории Европы - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Каракаев: система "Орешник" может поражать цели по всей Европе
Вчера, 19:56
 
В миреУкраинаДжо БайденЭммануэль МакронВладимир ПутинСШАРоссияРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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