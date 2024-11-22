https://ria.ru/20241122/bayden-1985289776.html

Байден обсудил с Макроном последние события на Украине

Байден обсудил с Макроном последние события на Украине - РИА Новости, 23.11.2024

Байден обсудил с Макроном последние события на Украине

Президент США Джо Байден после испытания российской ракетной системы "Орешник" обсудил развитие событий на Украине с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном,... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-22T21:44

2024-11-22T21:44

2024-11-23T00:30

в мире

украина

джо байден

эммануэль макрон

владимир путин

сша

россия

ракета "орешник"

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден после испытания российской ракетной системы "Орешник" обсудил развитие событий на Украине с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Белый дом."Байден говорил с Макроном о международных и двусторонних делах. Они обсудили развитие событий на Украине, а также на Ближнем Востоке, включая усилия по достижению сделки о прекращении огня в Ливане", - говорится в распространенном сообщении.Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу президент Путин отметил, что несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России.

https://ria.ru/20241122/karakaev-1985273877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, джо байден, эммануэль макрон, владимир путин, сша, россия, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"