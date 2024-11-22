Байден обсудил с Макроном последние события на Украине
Байден после удара "Орешника" обсудил с Макроном ситуацию на Украине
© AP Photo / Evan Vucci Президент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден после испытания российской ракетной системы "Орешник" обсудил развитие событий на Украине с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Белый дом.
"Байден говорил с Макроном о международных и двусторонних делах. Они обсудили развитие событий на Украине, а также на Ближнем Востоке, включая усилия по достижению сделки о прекращении огня в Ливане", - говорится в распространенном сообщении.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу президент Путин отметил, что несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России.