https://ria.ru/20241122/bayden-1985230650.html

Решения Байдена ведут к глобальной эскалации, заявил Володин

Решения Байдена ведут к глобальной эскалации, заявил Володин - РИА Новости, 22.11.2024

Решения Байдена ведут к глобальной эскалации, заявил Володин

Решения президента США Джо Байдена ведут к эскалации, которая приобретает глобальный характер, но Россия готова к любому развитию событий, заявил председатель... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:13

2024-11-22T16:13

2024-11-22T16:30

россия

в мире

джо байден

сша

вячеслав володин

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Решения президента США Джо Байдена ведут к эскалации, которая приобретает глобальный характер, но Россия готова к любому развитию событий, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Уходящий Байден вместе со своими дружками в Европе умышленно осложняет ситуацию. Делает всё, чтобы не потерять остатки гегемонии. Не думая о людях и безопасности мира в целом. Его решения ведут к эскалации, которая приобретает глобальный характер", - сообщил Володин.Спикер Госдумы отметил, что РФ готова к любому развитию событий. Кроме того, по мнению Володина, политикам западных стран необходимо задать себе вопрос, готовы ли они к глобальной эскалации и осознают ли последствия.

https://ria.ru/20241122/lavrov-1985204969.html

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Варвара Скокшина

россия, в мире, джо байден, сша, вячеслав володин