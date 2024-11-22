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Решения Байдена ведут к глобальной эскалации, заявил Володин
Решения Байдена ведут к глобальной эскалации, заявил Володин - РИА Новости, 22.11.2024
Решения Байдена ведут к глобальной эскалации, заявил Володин
Решения президента США Джо Байдена ведут к эскалации, которая приобретает глобальный характер, но Россия готова к любому развитию событий, заявил председатель... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:13
2024-11-22T16:13
2024-11-22T16:30
россия
в мире
джо байден
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вячеслав володин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Решения президента США Джо Байдена ведут к эскалации, которая приобретает глобальный характер, но Россия готова к любому развитию событий, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Уходящий Байден вместе со своими дружками в Европе умышленно осложняет ситуацию. Делает всё, чтобы не потерять остатки гегемонии. Не думая о людях и безопасности мира в целом. Его решения ведут к эскалации, которая приобретает глобальный характер", - сообщил Володин.Спикер Госдумы отметил, что РФ готова к любому развитию событий. Кроме того, по мнению Володина, политикам западных стран необходимо задать себе вопрос, готовы ли они к глобальной эскалации и осознают ли последствия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, джо байден, сша, вячеслав володин
Россия, В мире, Джо Байден, США, Вячеслав Володин
Решения Байдена ведут к глобальной эскалации, заявил Володин
Володин: решения Байдена ведут к эскалации, приобретающей глобальный характер