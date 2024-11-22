https://ria.ru/20241122/bayden-1985109468.html

Байден возмутился решением МУС об ордере на арест руководства Израиля

Байден возмутился решением МУС об ордере на арест руководства Израиля - РИА Новости, 22.11.2024

Байден возмутился решением МУС об ордере на арест руководства Израиля

Президент США Джо Байден назвал возмутительным решение Международного уголовного суда об ордере на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T02:45

2024-11-22T02:45

2024-11-22T02:45

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международный уголовный суд

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал возмутительным решение Международного уголовного суда об ордере на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта. "Выдача МУС ордера на арест против руководства Израиля возмутительна. Позвольте мне прояснить еще раз: Израиль и (палестинское движение - ред.) ХАМАС не равны. Мы всегда будем стоять с Израилем против угроз его безопасности", - говорится в распространенном заявлении Байдена. Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.

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