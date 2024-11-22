Reuters объяснило, с чем связано решение США разрешить удары вглубь России
Reuters: решение Байдена разрешить удары вглубь России связано с победой Трампа
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по России связано с победой на выборах республиканца Дональда Трампа, который скептически относится к поддержке Киева, передает Рейтер.
Два осведомленных источника связали решение Байдена "с избранием Трампа, который глубоко скептичен по вопросу поддержки США Украины", победа республиканца на выборах "прибавила давления на администрацию".
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"Решение может помочь сделать части украинской повестки Байдена "трампонепробиваемыми", — цитирует агентство один из источников.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику.
При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.
Российский лидер также сообщил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях, есть погибшие и пострадавшие.
В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников написала, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.