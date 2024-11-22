Рейтинг@Mail.ru
Reuters объяснило, с чем связано решение США разрешить удары вглубь России - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:29 22.11.2024 (обновлено: 10:40 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/bayden-1985107136.html
Reuters объяснило, с чем связано решение США разрешить удары вглубь России
Reuters объяснило, с чем связано решение США разрешить удары вглубь России - РИА Новости, 22.11.2024
Reuters объяснило, с чем связано решение США разрешить удары вглубь России
Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по России связано с победой на выборах республиканца Дональда Трампа, который... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T01:29
2024-11-22T10:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
джо байден
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779313977_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2e0bb655a6972fafefd170811c31fd8b.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по России связано с победой на выборах республиканца Дональда Трампа, который скептически относится к поддержке Киева, передает Рейтер. Два осведомленных источника связали решение Байдена "с избранием Трампа, который глубоко скептичен по вопросу поддержки США Украины", победа республиканца на выборах "прибавила давления на администрацию". "Решение может помочь сделать части украинской повестки Байдена "трампонепробиваемыми", — цитирует агентство один из источников. Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.Российский лидер также сообщил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях, есть погибшие и пострадавшие.В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников написала, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.
https://ria.ru/20241121/prichina-1985041381.html
https://ria.ru/20241121/ukraina-1984982271.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779317859_0:0:5738:4303_1920x0_80_0_0_02c2f2fa65ba8384b72bc930266f70d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, джо байден, дональд трамп, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Путин
Reuters объяснило, с чем связано решение США разрешить удары вглубь России

Reuters: решение Байдена разрешить удары вглубь России связано с победой Трампа

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по России связано с победой на выборах республиканца Дональда Трампа, который скептически относится к поддержке Киева, передает Рейтер.
Два осведомленных источника связали решение Байдена "с избранием Трампа, который глубоко скептичен по вопросу поддержки США Украины", победа республиканца на выборах "прибавила давления на администрацию".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В США раскрыли настоящую причину решения Байдена по ATACMS
21 ноября, 16:27
«
"Решение может помочь сделать части украинской повестки Байдена "трампонепробиваемыми", — цитирует агентство один из источников.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику.
При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.
Российский лидер также сообщил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях, есть погибшие и пострадавшие.
В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников написала, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Киев может попросить Байдена разрешить использовать "Томагавки", пишут СМИ
21 ноября, 12:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаДжо БайденДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала