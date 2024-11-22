https://ria.ru/20241122/bayden-1985107136.html

Reuters объяснило, с чем связано решение США разрешить удары вглубь России

Reuters объяснило, с чем связано решение США разрешить удары вглубь России - РИА Новости, 22.11.2024

Reuters объяснило, с чем связано решение США разрешить удары вглубь России

Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по России связано с победой на выборах республиканца Дональда Трампа, который... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T01:29

2024-11-22T01:29

2024-11-22T10:40

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по России связано с победой на выборах республиканца Дональда Трампа, который скептически относится к поддержке Киева, передает Рейтер. Два осведомленных источника связали решение Байдена "с избранием Трампа, который глубоко скептичен по вопросу поддержки США Украины", победа республиканца на выборах "прибавила давления на администрацию". "Решение может помочь сделать части украинской повестки Байдена "трампонепробиваемыми", — цитирует агентство один из источников. Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.Российский лидер также сообщил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях, есть погибшие и пострадавшие.В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников написала, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.

https://ria.ru/20241121/prichina-1985041381.html

https://ria.ru/20241121/ukraina-1984982271.html

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в мире, россия, сша, украина, джо байден, дональд трамп, владимир путин