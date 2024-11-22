https://ria.ru/20241122/bank-1985267657.html

Банк России опубликовал ролик с популярными фразами мошенников

Банк России опубликовал ролик с популярными фразами мошенников - РИА Новости, 22.11.2024

Банк России опубликовал ролик с популярными фразами мошенников

Банк России в своем Telegram-канале опубликовал ролик с котом, который использует популярные фразы мошенников. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:32

2024-11-22T19:32

2024-11-22T19:32

общество

технологии

россия

вадим уваров

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Банк России в своем Telegram-канале опубликовал ролик с котом, который использует популярные фразы мошенников. "Бу! Испугался? Не бойся, я друг, я тебя не обижу, иди сюда, сядь рядом со мной, посмотри мне в глаза, скажи мне код из СМС. Давай переведем деньги на специальный безопасный счёт. Ты не хочешь? Почему? Что-то не так?", - говорит кот в ролике. В видео также указывается, что не надо разговаривать с мошенниками и необходимо "класть трубку без разговоров". Ролик ЦБ вызвал бурную реакцию, но мнения пользователей чата разделились. В октябре директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров сообщал, что банки РФ в 2024 году предотвратили 30 миллионов попыток мошенничества, а общая сумма предотвращенных хищений составила порядка 4,3 триллиона рублей.

https://ria.ru/20241121/moshenniki-1984931979.html

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Ролик ЦБ РФ с популярными фразами мошенников Банк России 2024-11-22T19:32 true PT0M20S

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общество, технологии, россия, вадим уваров, центральный банк рф (цб рф)