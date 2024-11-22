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Автор банана на скотче за шесть миллионов долларов назвал его провокацией - РИА Новости, 22.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:22 22.11.2024 (обновлено: 21:29 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/banan-1985287485.html
Автор банана на скотче за шесть миллионов долларов назвал его провокацией
Автор банана на скотче за шесть миллионов долларов назвал его провокацией - РИА Новости, 22.11.2024
Автор банана на скотче за шесть миллионов долларов назвал его провокацией
Итальянский художник Маурицио Каттелан, создавший произведение "Комедиант" из банана и скотча, назвал его "провокацией, приглашающей к размышлению о ценности... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T21:22
2024-11-22T21:29
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РИМ, 22 ноя – РИА Новости. Итальянский художник Маурицио Каттелан, создавший произведение "Комедиант" из банана и скотча, назвал его "провокацией, приглашающей к размышлению о ценности искусства". Банан, приклеенный скотчем к стене, был продан на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby's за 6,2 миллиона долларов. Аукционный дом в социальном сети репостнул сообщение основателя блокчейн-сети Tron Джастина Сана, который приобрел лот. В посте он упомянул, что в ближайшие дни лично съест банан. "Это провокация, которая заставляет нас задуматься о ценности искусства и динамике рынка, подталкивая к тому, чтобы спросить себя, что эта работа говорит о нас как о зрителях", - заявил Каттелан в интервью газете Repubblica. "Безумны не столько те, кто создает или покупает работы вроде "Комедианта", сколько творческий застой, к которому привык арт-рынок", - сказал художник. Он также отверг обвинения в "насмешке над рынком", которую ему вменили критики, заявив, что "это рынок решил серьезно отнестись к банану на стене". "Если система настолько хрупкая, что падает на банановой кожуре, возможно, она уже была скользкой", - отметил автор.
https://ria.ru/20241121/banan-1984928869.html
https://ria.ru/20241119/sokrovischa-1984719153.html
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культура, новости культуры, скандал, италия, sotheby's , живопись, аукцион, стиль жизни
Культура, Культура, Новости культуры, скандал, Италия, Sotheby's , Живопись, Аукцион, Стиль жизни
Автор банана на скотче за шесть миллионов долларов назвал его провокацией

Художник Каттелан: банан на скотче за шесть миллионов долларов - это провокация

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПроизведение "Комедиант" (банан, приклеенный скотчем к стене)
Произведение Комедиант (банан, приклеенный скотчем к стене) - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
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РИМ, 22 ноя – РИА Новости. Итальянский художник Маурицио Каттелан, создавший произведение "Комедиант" из банана и скотча, назвал его "провокацией, приглашающей к размышлению о ценности искусства".
Банан, приклеенный скотчем к стене, был продан на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby's за 6,2 миллиона долларов. Аукционный дом в социальном сети репостнул сообщение основателя блокчейн-сети Tron Джастина Сана, который приобрел лот. В посте он упомянул, что в ближайшие дни лично съест банан.
«
"Это провокация, которая заставляет нас задуматься о ценности искусства и динамике рынка, подталкивая к тому, чтобы спросить себя, что эта работа говорит о нас как о зрителях", - заявил Каттелан в интервью газете Repubblica.
Произведение Комедиант (банан, приклеенный скотчем к стене) - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Приклеенный скотчем к стене банан продали за 6,2 миллиона долларов
21 ноября, 04:38
"Безумны не столько те, кто создает или покупает работы вроде "Комедианта", сколько творческий застой, к которому привык арт-рынок", - сказал художник.
Он также отверг обвинения в "насмешке над рынком", которую ему вменили критики, заявив, что "это рынок решил серьезно отнестись к банану на стене".
«
"Если система настолько хрупкая, что падает на банановой кожуре, возможно, она уже была скользкой", - отметил автор.
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