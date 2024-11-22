https://ria.ru/20241122/banan-1985287485.html

Автор банана на скотче за шесть миллионов долларов назвал его провокацией

Автор банана на скотче за шесть миллионов долларов назвал его провокацией - РИА Новости, 22.11.2024

Автор банана на скотче за шесть миллионов долларов назвал его провокацией

Итальянский художник Маурицио Каттелан, создавший произведение "Комедиант" из банана и скотча, назвал его "провокацией, приглашающей к размышлению о ценности... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T21:22

2024-11-22T21:22

2024-11-22T21:29

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РИМ, 22 ноя – РИА Новости. Итальянский художник Маурицио Каттелан, создавший произведение "Комедиант" из банана и скотча, назвал его "провокацией, приглашающей к размышлению о ценности искусства". Банан, приклеенный скотчем к стене, был продан на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby's за 6,2 миллиона долларов. Аукционный дом в социальном сети репостнул сообщение основателя блокчейн-сети Tron Джастина Сана, который приобрел лот. В посте он упомянул, что в ближайшие дни лично съест банан. "Это провокация, которая заставляет нас задуматься о ценности искусства и динамике рынка, подталкивая к тому, чтобы спросить себя, что эта работа говорит о нас как о зрителях", - заявил Каттелан в интервью газете Repubblica. "Безумны не столько те, кто создает или покупает работы вроде "Комедианта", сколько творческий застой, к которому привык арт-рынок", - сказал художник. Он также отверг обвинения в "насмешке над рынком", которую ему вменили критики, заявив, что "это рынок решил серьезно отнестись к банану на стене". "Если система настолько хрупкая, что падает на банановой кожуре, возможно, она уже была скользкой", - отметил автор.

https://ria.ru/20241121/banan-1984928869.html

https://ria.ru/20241119/sokrovischa-1984719153.html

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Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

культура, новости культуры, скандал, италия, sotheby's , живопись, аукцион, стиль жизни