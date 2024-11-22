https://ria.ru/20241122/asi-1985236556.html

АСИ рассказало о передовых решениях в лечении опорно-двигательного аппарата

АСИ рассказало о передовых решениях в лечении опорно-двигательного аппарата - РИА Новости, 22.11.2024

АСИ рассказало о передовых решениях в лечении опорно-двигательного аппарата

С начала года свыше 3 тысяч человек уже воспользовались платформой Musculus.AI и прошли функциональную диагностику отклонений опорно-двигательного аппарата,... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:42

2024-11-22T16:42

2024-11-22T16:42

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

агентство стратегических инициатив (аси)

россия

южно-сахалинск

сахалинская область

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. С начала года свыше 3 тысяч человек уже воспользовались платформой Musculus.AI и прошли функциональную диагностику отклонений опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив. Как отметили в АСИ, система позволила выявить более 18 тысяч нарушений. Ее разработала московская компания ООО "Мускулус". Платформа автоматизирует процессы функциональной диагностики отклонений опорно-двигательного аппарата и формирует комплекс индивидуальных реабилитационных упражнений. Это позволяет выявлять и предотвращать заболевания опорно-двигательного аппарата, повысить эффективность восстановления и минимизировать риски травм. "Платформа включает подсистемы анализа видео, интеллектуальной диагностики функциональных отклонений, формирования цифрового двойника и корректирующих реабилитационных планов. Она отлично подходит для спортсменов. Например, ее используют для диагностики нарушений опорно-двигательного аппарата у олимпийской сборной России по прыжкам с трамплина", - отметил генеральный директор ООО "Мускулус" Константин Пискунов. В рамках трека АСИ "Качество жизни. Новые горизонты" проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024", который проходил с 8 по 21 июля 2024 года в Южно-Сахалинске и собрал более 4 тысяч участников из 78 регионов России, были достигнуты договоренности о пилотировании технологии для разных видов спорта Сахалинской области. "Страну меняют люди" – не просто проект, а система ценностей, определяющих единую политику агентства и его партнеров по продвижению проектов и инициатив, способствующих положительным изменениям в стране, укреплению суверенитета, повышению качества жизни граждан. Это сборник историй лидеров самых ярких проектов, которые поддерживает Агентство стратегических инициатив в рамках направлений: "Технологии и предпринимательство", "Качество жизни", "Образование и кадры", "Экология", "Креативные индустрии". В рамках направления "Качество жизни" АСИ также запустило отбор проектов, направленных на увеличение количества людей, ведущих здоровый образ жизни. К рассмотрению принимаются прорывные решения и идеи по пяти направлениям: Заявки принимаются на сайте АСИ до 20 декабря. Прошедшие отбор проекты получат адресную поддержку от АСИ. Например, агентство окажет содействие в продвижении решений на российском и зарубежных рынках, поиске новых индустриальных и отраслевых партнеров. При наличии запроса АСИ поможет в части снятия административных барьеров, препятствующих полномасштабному развитию проекта и отрасли. Лидеры и команды проектов также смогут принять участие в акселерационных программах, получить информационную поддержку и поучаствовать в мероприятиях АСИ и партнеров.

https://ria.ru/20241106/asi-1982016723.html

https://ria.ru/20241030/asi-1980749966.html

россия

южно-сахалинск

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

агентство стратегических инициатив (аси), россия, южно-сахалинск, сахалинская область