https://ria.ru/20241122/arest-1985252384.html
Суд арестовал обвиняемого в убийстве охотника в Подмосковье
Суд арестовал обвиняемого в убийстве охотника в Подмосковье - РИА Новости, 22.11.2024
Суд арестовал обвиняемого в убийстве охотника в Подмосковье
Суд арестовал обвиняемого в убийстве одного охотника и ранении другого в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T17:55
2024-11-22T17:55
2024-11-22T18:19
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985256783_1:0:1917:1078_1920x0_80_0_0_01395083a7f3f87321223e0f97472fe3.png
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Суд арестовал обвиняемого в убийстве одного охотника и ранении другого в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области. Ведомство 18 ноября рассказало, что неизвестный выстрелил в двух охотников в лесу в Московской области, один из мужчин скончался, возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. В четверг, 21 ноября, сообщалось, что правоохранители задержали подозреваемого. Позднее отмечалось, что обвиняемый в убийстве одного охотника и ранении другого в Подмосковье рассказал, что стрелял в сторону кустов и людей не видел. "По ходатайству следователя Талдомским городским судом обвиняемый в убийстве и покушении на убийство арестован до 18.01.2025", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241102/arest-1981615915.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985256783_480:0:1917:1078_1920x0_80_0_0_4dfa389795e82e744152ae90c5d1280e.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве охотника в Подмосковье
Суд арестовал обвиняемого в убийстве охотника и покушении в Подмосковье