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Суд арестовал обвиняемого в убийстве охотника в Подмосковье - РИА Новости, 22.11.2024
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17:55 22.11.2024 (обновлено: 18:19 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/arest-1985252384.html
Суд арестовал обвиняемого в убийстве охотника в Подмосковье
Суд арестовал обвиняемого в убийстве охотника в Подмосковье - РИА Новости, 22.11.2024
Суд арестовал обвиняемого в убийстве охотника в Подмосковье
Суд арестовал обвиняемого в убийстве одного охотника и ранении другого в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T17:55
2024-11-22T18:19
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Суд арестовал обвиняемого в убийстве одного охотника и ранении другого в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области. Ведомство 18 ноября рассказало, что неизвестный выстрелил в двух охотников в лесу в Московской области, один из мужчин скончался, возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. В четверг, 21 ноября, сообщалось, что правоохранители задержали подозреваемого. Позднее отмечалось, что обвиняемый в убийстве одного охотника и ранении другого в Подмосковье рассказал, что стрелял в сторону кустов и людей не видел. "По ходатайству следователя Талдомским городским судом обвиняемый в убийстве и покушении на убийство арестован до 18.01.2025", - говорится в сообщении.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве охотника в Подмосковье

Суд арестовал обвиняемого в убийстве охотника и покушении в Подмосковье

© ГСУ СК России по Московской области/TelegramДопрос обвиняемого в убийстве одного охотника и ранении другого в Подмосковье
Допрос обвиняемого в убийстве одного охотника и ранении другого в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© ГСУ СК России по Московской области/Telegram
Допрос обвиняемого в убийстве одного охотника и ранении другого в Подмосковье
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Суд арестовал обвиняемого в убийстве одного охотника и ранении другого в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области.
Ведомство 18 ноября рассказало, что неизвестный выстрелил в двух охотников в лесу в Московской области, один из мужчин скончался, возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. В четверг, 21 ноября, сообщалось, что правоохранители задержали подозреваемого. Позднее отмечалось, что обвиняемый в убийстве одного охотника и ранении другого в Подмосковье рассказал, что стрелял в сторону кустов и людей не видел.
"По ходатайству следователя Талдомским городским судом обвиняемый в убийстве и покушении на убийство арестован до 18.01.2025", - говорится в сообщении.
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