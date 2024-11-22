https://ria.ru/20241122/arest-1985252384.html

Суд арестовал обвиняемого в убийстве охотника в Подмосковье

Суд арестовал обвиняемого в убийстве охотника в Подмосковье - РИА Новости, 22.11.2024

Суд арестовал обвиняемого в убийстве охотника в Подмосковье

Суд арестовал обвиняемого в убийстве одного охотника и ранении другого в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T17:55

2024-11-22T17:55

2024-11-22T18:19

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Суд арестовал обвиняемого в убийстве одного охотника и ранении другого в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области. Ведомство 18 ноября рассказало, что неизвестный выстрелил в двух охотников в лесу в Московской области, один из мужчин скончался, возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. В четверг, 21 ноября, сообщалось, что правоохранители задержали подозреваемого. Позднее отмечалось, что обвиняемый в убийстве одного охотника и ранении другого в Подмосковье рассказал, что стрелял в сторону кустов и людей не видел. "По ходатайству следователя Талдомским городским судом обвиняемый в убийстве и покушении на убийство арестован до 18.01.2025", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241102/arest-1981615915.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), россия