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Суд продлил арест подросткам из Омска, которые подожгли вертолет
Суд продлил арест подросткам из Омска, которые подожгли вертолет - РИА Новости, 22.11.2024
Суд продлил арест подросткам из Омска, которые подожгли вертолет
Двум 16-летним подросткам, которые подожгли вертолет в Омске, продлили арест на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Омской области. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:59
2024-11-22T16:59
2024-11-22T16:59
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ОМСК, 22 ноя - РИА Новости. Двум 16-летним подросткам, которые подожгли вертолет в Омске, продлили арест на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Омской области. Поджог вертолета произошел вечером 21 сентября. Два 16-летних подростка бросили бутылку с зажигательной смесью в вертолет Ми-8 на военном аэродроме Омск-Северный. После этого они убежали. Как выяснилось позже, предложение о поджоге они получили через Telegram. За это им обещали заплатить 2 тысячи долларов. Деньги они так и не получили. "Срок нахождения в СИЗО для подростков продлили до 21 января", - рассказали в пресс-службе. За поджог им грозит до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241119/terakt-1984613236.html
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омск, россия, омская область, общество
Омск, Россия, Омская область, Общество
Суд продлил арест подросткам из Омска, которые подожгли вертолет
Двум подросткам из Омска, которые подожгли вертолет, продлили арест на 2 месяца