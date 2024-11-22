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Суд продлил арест подросткам из Омска, которые подожгли вертолет - РИА Новости, 22.11.2024
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16:59 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/arest--1985241272.html
Суд продлил арест подросткам из Омска, которые подожгли вертолет
Суд продлил арест подросткам из Омска, которые подожгли вертолет - РИА Новости, 22.11.2024
Суд продлил арест подросткам из Омска, которые подожгли вертолет
Двум 16-летним подросткам, которые подожгли вертолет в Омске, продлили арест на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Омской области. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:59
2024-11-22T16:59
омск
россия
омская область
общество
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ОМСК, 22 ноя - РИА Новости. Двум 16-летним подросткам, которые подожгли вертолет в Омске, продлили арест на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Омской области. Поджог вертолета произошел вечером 21 сентября. Два 16-летних подростка бросили бутылку с зажигательной смесью в вертолет Ми-8 на военном аэродроме Омск-Северный. После этого они убежали. Как выяснилось позже, предложение о поджоге они получили через Telegram. За это им обещали заплатить 2 тысячи долларов. Деньги они так и не получили. "Срок нахождения в СИЗО для подростков продлили до 21 января", - рассказали в пресс-службе. За поджог им грозит до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241119/terakt-1984613236.html
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омск, россия, омская область, общество
Омск, Россия, Омская область, Общество
Суд продлил арест подросткам из Омска, которые подожгли вертолет

Двум подросткам из Омска, которые подожгли вертолет, продлили арест на 2 месяца

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ОМСК, 22 ноя - РИА Новости. Двум 16-летним подросткам, которые подожгли вертолет в Омске, продлили арест на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Омской области.
Поджог вертолета произошел вечером 21 сентября. Два 16-летних подростка бросили бутылку с зажигательной смесью в вертолет Ми-8 на военном аэродроме Омск-Северный. После этого они убежали. Как выяснилось позже, предложение о поджоге они получили через Telegram. За это им обещали заплатить 2 тысячи долларов. Деньги они так и не получили.
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За поджог им грозит до 20 лет лишения свободы.
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