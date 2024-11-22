Росалкогольтабакконтроль развеял миф о самых пьющих регионах
Росалкогольтабакконтроль развеял миф о самых пьющих и трезвых регионах
Рюмка водки. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Статистика легальных продаж алкоголя не всегда соответствует объему реального потребления таких напитков, заявил начальник управления стратегических направлений деятельности Росалкогольтабакконтроля Александр Моисеев на международном форуме бизнеса и власти "Дни ритейла в Беломорье".
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"Когда мы видим обзоры трезвости и самый трезвый регион у нас — это Осетия с двумя литрами (потребления алкоголя в год. — Прим. ред.) на душу населения, а самые а-ля пьющие — это северные регионы, где порядка девяти литров, понятно, что это просто переворачивается статистика", — подчеркнул он.
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Моисеев привел данные Минздрава, согласно которым общее потребление алкоголя в стране на душу населения в 2008-м составляло около 16,5 литра в год в пересчете на чистый спирт, а в 2024-м оно снизилось до примерно 8,5 литра. При этом, согласно информации системы ЕГАИС, которая не учитывает продукцию "двойного назначения", нелегальную продукцию и объемы самогоноварения, легальные продажи в среднем по России составляют около 6,7 литра спирта на душу населения в год.
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"Вот эта разница в 1,8 литра — это и есть тот нелегальный рынок плюс продукция "двойного назначения", которые можно измерить. Мы, со своей стороны, как раз видим свою задачу в том, чтобы верхний и нижний порог приблизить — в идеале, чтобы они были очень близки между собой. Имеются в виду уровень потребления и уровень легальных розничных продаж", — отметил чиновник.
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Поэтому, по его словам, в Росалкогольтабакконтроле критически относятся к предложениям существенно ограничить время или число мест продажи алкоголя. Моисеев указал на прямую зависимость: чем меньше существует легальных точек и чем больше в регионе введено ограничений, тем меньше там становится легальной розничной продажи.
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"Сокращение легального магазина — это все равно что отрубить голову дракону: это будет три ларька", — добавил он.
Существующие ограничения, которые ввели в регионах ранее, по мнению чиновника, уже сыграли свою роль, теперь сокращать потребление алкоголя нужно не за счет новых барьеров, а за счет пропаганды здорового образа жизни и других просветительских мероприятий.