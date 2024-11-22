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В Алабаме провели третью в истории США смертную казнь азотом - РИА Новости, 22.11.2024
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14:12 22.11.2024 (обновлено: 14:35 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/alabama-1985197822.html
В Алабаме провели третью в истории США смертную казнь азотом
В Алабаме провели третью в истории США смертную казнь азотом - РИА Новости, 22.11.2024
В Алабаме провели третью в истории США смертную казнь азотом
В штате Алабама прошла третья в истории США смертная казнь азотом, несмотря на критику данного метода, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:12
2024-11-22T14:35
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В штате Алабама прошла третья в истории США смертная казнь азотом, несмотря на критику данного метода, сообщает телеканал NBC News. "Заключенный Алабамы, осужденный за убийство, совершенное в 1994 году, скончался в четверг в результате третьей в этом году казни с помощью метода азотной гипоксии", - говорится в сообщении. Казненный, 50-летний Кэри Дэйл Грейсон, перед исполнением приговора заявил, что на протяжении 30 лет жалел о содеянном. Он и три его соучастника похитили и убили девушку, которая, по данным телеканала CNN, автостопом ехала из Теннесси в Луизиану. Они предложили подвезти ее, после чего завезли в лес, избили, сбросили с обрыва, а позже вернулись и изувечили тело. На момент совершения преступления Грейсону было 19 лет, а его сообщники еще не достигли 18-летнего возраста, в связи с чем он единственный был приговорен к смертной казни по этому делу. В ходе казни через дыхательную маску осужденному пускают азот, что провоцирует гипоксию и, в конечном счете, смерть. В январе в Алабаме азотом казнили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, осужденного за совершение заказного убийства в 1988 году. Тогда ООН и ЕС раскритиковали такой способ смертной казни, а контролируемый демократами Белый дом выразил "глубокую обеспокоенность" казнью в республиканском штате. В сентябре в штате Алабама прошла вторая в истории США смертная казнь азотом.
https://ria.ru/20241103/belka-1981639707.html
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в мире, алабама, сша, теннесси, оон, евросоюз
В мире, Алабама, США, Теннесси, ООН, Евросоюз
В Алабаме провели третью в истории США смертную казнь азотом

NBC News: в штате Алабама провели третью в истории США смертную казнь азотом

© AP Photo / Kim ChandlerАкция протеста против запланированной казни с использованием азота в штате Алабама. 18 ноября 2024
Акция протеста против запланированной казни с использованием азота в штате Алабама. 18 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Kim Chandler
Акция протеста против запланированной казни с использованием азота в штате Алабама. 18 ноября 2024
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В штате Алабама прошла третья в истории США смертная казнь азотом, несмотря на критику данного метода, сообщает телеканал NBC News.
"Заключенный Алабамы, осужденный за убийство, совершенное в 1994 году, скончался в четверг в результате третьей в этом году казни с помощью метода азотной гипоксии", - говорится в сообщении.
Белка Пинат - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
"Похитили и казнили". В США разгорелся предвыборный скандал из-за белки
3 ноября, 03:50
Казненный, 50-летний Кэри Дэйл Грейсон, перед исполнением приговора заявил, что на протяжении 30 лет жалел о содеянном.
Он и три его соучастника похитили и убили девушку, которая, по данным телеканала CNN, автостопом ехала из Теннесси в Луизиану. Они предложили подвезти ее, после чего завезли в лес, избили, сбросили с обрыва, а позже вернулись и изувечили тело. На момент совершения преступления Грейсону было 19 лет, а его сообщники еще не достигли 18-летнего возраста, в связи с чем он единственный был приговорен к смертной казни по этому делу.
© Фото : Alabama Department of CorrectionКэри Дейл Грейсон
Кэри Дейл Грейсон - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Alabama Department of Correction
Кэри Дейл Грейсон
В ходе казни через дыхательную маску осужденному пускают азот, что провоцирует гипоксию и, в конечном счете, смерть.
В январе в Алабаме азотом казнили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, осужденного за совершение заказного убийства в 1988 году. Тогда ООН и ЕС раскритиковали такой способ смертной казни, а контролируемый демократами Белый дом выразил "глубокую обеспокоенность" казнью в республиканском штате. В сентябре в штате Алабама прошла вторая в истории США смертная казнь азотом.
Китайская полиция - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
В Китае женщину приговорили к смертной казни за похищение 17 детей
25 октября, 14:09
 
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