https://ria.ru/20241122/alabama-1985197822.html

В Алабаме провели третью в истории США смертную казнь азотом

В Алабаме провели третью в истории США смертную казнь азотом - РИА Новости, 22.11.2024

В Алабаме провели третью в истории США смертную казнь азотом

В штате Алабама прошла третья в истории США смертная казнь азотом, несмотря на критику данного метода, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:12

2024-11-22T14:12

2024-11-22T14:35

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В штате Алабама прошла третья в истории США смертная казнь азотом, несмотря на критику данного метода, сообщает телеканал NBC News. "Заключенный Алабамы, осужденный за убийство, совершенное в 1994 году, скончался в четверг в результате третьей в этом году казни с помощью метода азотной гипоксии", - говорится в сообщении. Казненный, 50-летний Кэри Дэйл Грейсон, перед исполнением приговора заявил, что на протяжении 30 лет жалел о содеянном. Он и три его соучастника похитили и убили девушку, которая, по данным телеканала CNN, автостопом ехала из Теннесси в Луизиану. Они предложили подвезти ее, после чего завезли в лес, избили, сбросили с обрыва, а позже вернулись и изувечили тело. На момент совершения преступления Грейсону было 19 лет, а его сообщники еще не достигли 18-летнего возраста, в связи с чем он единственный был приговорен к смертной казни по этому делу. В ходе казни через дыхательную маску осужденному пускают азот, что провоцирует гипоксию и, в конечном счете, смерть. В январе в Алабаме азотом казнили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, осужденного за совершение заказного убийства в 1988 году. Тогда ООН и ЕС раскритиковали такой способ смертной казни, а контролируемый демократами Белый дом выразил "глубокую обеспокоенность" казнью в республиканском штате. В сентябре в штате Алабама прошла вторая в истории США смертная казнь азотом.

https://ria.ru/20241103/belka-1981639707.html

https://ria.ru/20241025/kitaj-1980071310.html

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