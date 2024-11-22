https://ria.ru/20241122/aktivisty-1985234538.html
Климатические активисты разбили лагерь у здания МВД в Риме
Климатические активисты разбили лагерь у здания МВД в Риме - РИА Новости, 22.11.2024
Климатические активисты разбили лагерь у здания МВД в Риме
Климатические активисты движения Extinction Rebellion в знак протеста вывалили навоз и разбили лагерь у здания МВД в Риме, сообщает издание Corriere della Sera. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:32
2024-11-22T16:32
2024-11-22T18:06
в мире
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Климатические активисты движения Extinction Rebellion в знак протеста вывалили навоз и разбили лагерь у здания МВД в Риме, сообщает издание Corriere della Sera. По данным газеты, акция протеста началась неожиданно после 11.00 по местному времени (после 13.00 мск). Около сотни молодых людей вывалили навоз на тротуар перед зданием министерства и недалеко от входа в ведомство разбили лагерь, установив на улице палатки. Участники акции выкрикивали лозунги в защиту окружающей среды и рабочих мест. "Активисты приехали на грузовике, груженном навозом, который они вывалили на землю", - говорится в материале. Как отмечает издание, на место прибыла полиция. Органы правопорядка вывели активистов из палаток, их отвозят в полицейский участок для установления личности. Некоторые оказывали "пассивное сопротивление", сидя на земле в окружении полицейского кордона, другие были задержаны при попытке повесить на деревья транспарант.
https://ria.ru/20240907/amsterdam-1971297419.html
https://ria.ru/20241005/vodomety-1976549548.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Протест экоактивистов перед зданием МВД в Италии
Экоактивисты в знак протеста вывалили навоз из грузовика перед зданием МВД в Италии и разбили там лагерь.
2024-11-22T16:32
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PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рим
Климатические активисты разбили лагерь у здания МВД в Риме
Экоактивисты в знак протеста вывалили навоз перед зданием МВД в Италии
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Климатические активисты движения Extinction Rebellion в знак протеста вывалили навоз и разбили лагерь у здания МВД в Риме, сообщает издание Corriere della Sera
.
По данным газеты, акция протеста началась неожиданно после 11.00 по местному времени (после 13.00 мск). Около сотни молодых людей вывалили навоз на тротуар перед зданием министерства и недалеко от входа в ведомство разбили лагерь, установив на улице палатки. Участники акции выкрикивали лозунги в защиту окружающей среды и рабочих мест.
"Активисты приехали на грузовике, груженном навозом, который они вывалили на землю", - говорится в материале.
Как отмечает издание, на место прибыла полиция. Органы правопорядка вывели активистов из палаток, их отвозят в полицейский участок для установления личности. Некоторые оказывали "пассивное сопротивление", сидя на земле в окружении полицейского кордона, другие были задержаны при попытке повесить на деревья транспарант.