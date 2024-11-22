https://ria.ru/20241122/aktivisty-1985234538.html

Климатические активисты разбили лагерь у здания МВД в Риме

Климатические активисты разбили лагерь у здания МВД в Риме - РИА Новости, 22.11.2024

Климатические активисты разбили лагерь у здания МВД в Риме

Климатические активисты движения Extinction Rebellion в знак протеста вывалили навоз и разбили лагерь у здания МВД в Риме, сообщает издание Corriere della Sera. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:32

2024-11-22T16:32

2024-11-22T18:06

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рим

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Климатические активисты движения Extinction Rebellion в знак протеста вывалили навоз и разбили лагерь у здания МВД в Риме, сообщает издание Corriere della Sera. По данным газеты, акция протеста началась неожиданно после 11.00 по местному времени (после 13.00 мск). Около сотни молодых людей вывалили навоз на тротуар перед зданием министерства и недалеко от входа в ведомство разбили лагерь, установив на улице палатки. Участники акции выкрикивали лозунги в защиту окружающей среды и рабочих мест. "Активисты приехали на грузовике, груженном навозом, который они вывалили на землю", - говорится в материале. Как отмечает издание, на место прибыла полиция. Органы правопорядка вывели активистов из палаток, их отвозят в полицейский участок для установления личности. Некоторые оказывали "пассивное сопротивление", сидя на земле в окружении полицейского кордона, другие были задержаны при попытке повесить на деревья транспарант.

https://ria.ru/20240907/amsterdam-1971297419.html

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Протест экоактивистов перед зданием МВД в Италии Экоактивисты в знак протеста вывалили навоз из грузовика перед зданием МВД в Италии и разбили там лагерь. 2024-11-22T16:32 true PT1M05S

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Дарья Буймова

в мире, рим