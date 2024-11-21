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В Ленинградском зоопарке родились два детеныша китайских мунтжаков - РИА Новости, 21.11.2024
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Хорошие новости
 
18:53 21.11.2024 (обновлено: 18:55 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/zoopark-1985072213.html
В Ленинградском зоопарке родились два детеныша китайских мунтжаков
В Ленинградском зоопарке родились два детеныша китайских мунтжаков - РИА Новости, 21.11.2024
В Ленинградском зоопарке родились два детеныша китайских мунтжаков
Ленинградский зоопарк сообщил о рождении двух детенышей китайских мунтжаков - сравнительно небольших оленей, обитающих в Юго-Восточном Китае и на Тайване. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T18:53
2024-11-21T18:55
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил о рождении двух детенышей китайских мунтжаков - сравнительно небольших оленей, обитающих в Юго-Восточном Китае и на Тайване. "В большом семействе китайских мунтжаков пополнение. В сентябре родился самец, в октябре – самка. Один из малышей уже почти попрощался со своими пятнышками, второй пока еще щеголяет с ними", - сообщает зоопарк в своем Telegram-канале. Отмечается, что у малышей хороший аппетит. "С первых дней жизни они едят сено, веники. Сейчас понемногу пробуют яблоки, свеклу, апельсины, а также вареную курочку, говядину, перепелиные яйца. Малышка-самка осторожно изучает мир, стараясь быть рядом с опытными старшими. А вот самец смело исследует вольер и пробует действовать самостоятельно", - говорится в сообщении. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. В настоящее время Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
https://ria.ru/20240623/zoopark-1954817639.html
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Пополнение в семействе китайских мунтжаков в Ленинградском зоопарке
В Ленинградском зоопарке родились детеныши китайских мунтжаков. В большом семействе китайских мунтжаков пополнение. В сентябре родился самец, в октябре – самка. Один из малышей уже почти попрощался со своими пятнышками, второй пока ещё щеголяет с ними. Думаете, кто-то из крох наш «таинственный обитатель»? Но нет, сегодня мы просто делимся с вами хорошими новостями.
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тайвань, санкт-петербург, россия, ленинградский зоопарк
Хорошие новости, Тайвань, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградский зоопарк
В Ленинградском зоопарке родились два детеныша китайских мунтжаков

Ленинградский зоопарк сообщил о рождении двух детенышей китайских оленей

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил о рождении двух детенышей китайских мунтжаков - сравнительно небольших оленей, обитающих в Юго-Восточном Китае и на Тайване.
"В большом семействе китайских мунтжаков пополнение. В сентябре родился самец, в октябре – самка. Один из малышей уже почти попрощался со своими пятнышками, второй пока еще щеголяет с ними", - сообщает зоопарк в своем Telegram-канале.
Отмечается, что у малышей хороший аппетит. "С первых дней жизни они едят сено, веники. Сейчас понемногу пробуют яблоки, свеклу, апельсины, а также вареную курочку, говядину, перепелиные яйца. Малышка-самка осторожно изучает мир, стараясь быть рядом с опытными старшими. А вот самец смело исследует вольер и пробует действовать самостоятельно", - говорится в сообщении.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. В настоящее время Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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