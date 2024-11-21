https://ria.ru/20241121/zenden-1985047521.html
ФСБ и МВД пришли с обысками в Zenden, сообщил источник
ФСБ и МВД пришли с обысками в Zenden, сообщил источник - РИА Новости, 21.11.2024
ФСБ и МВД пришли с обысками в Zenden, сообщил источник
В офисе и на складах обувного ретейлера Zenden прошли обыски, сообщили РИА Новости источники в правоохранительных органах. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:59
2024-11-21T16:59
2024-11-21T23:10
происшествия
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рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В офисе и на складах обувного ретейлера Zenden прошли обыски, сообщили РИА Новости источники в правоохранительных органах.По сообщениям РБК, силовики проводят обыски на складах компаний, которые следствие считает связанными с владельцем Zenden Андреем Павловым*. Указывалось, что следственные действия, в частности, идут в микрорайоне Белые Столбы подмосковного Домодедово и в московском офисе Zenden на Щукинской улице."Да, это так", — подтвердил собеседник агентства информацию об обысках.РБК утверждает, что возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК России ("Незаконное предпринимательство"). Эта статья предусматривает ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров без маркировки.Продажа обуви в России без маркировки запрещена с июля 2020 года.* Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, zenden, рбк (медиагруппа), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Москва, Zenden, РБК (медиагруппа), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ и МВД пришли с обысками в Zenden, сообщил источник
Источник: в офисе и на складах компании Zenden прошли обыски
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В офисе и на складах обувного ретейлера Zenden прошли обыски, сообщили РИА Новости источники в правоохранительных органах.
По сообщениям РБК, силовики проводят обыски на складах компаний, которые следствие считает связанными с владельцем Zenden Андреем Павловым*. Указывалось, что следственные действия, в частности, идут в микрорайоне Белые Столбы подмосковного Домодедово и в московском офисе Zenden на Щукинской улице.
"Да, это так", — подтвердил собеседник агентства информацию об обысках.
РБК утверждает
, что возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК России ("Незаконное предпринимательство"). Эта статья предусматривает ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров без маркировки.
Продажа обуви в России без маркировки запрещена с июля 2020 года.
* Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.