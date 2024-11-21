https://ria.ru/20241121/zarplata-1985092601.html

В Чехии около тысячи силовиков протестуют против низкой зарплаты

В Чехии около тысячи силовиков протестуют против низкой зарплаты - РИА Новости, 21.11.2024

В Чехии около тысячи силовиков протестуют против низкой зарплаты

Около одной тысячи сотрудников полиции, пожарной охраны, пенитенциарной службы, таможенного управления и других силовых ведомств провели в четверг митинг перед... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T21:52

2024-11-21T21:52

2024-11-21T21:52

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ПРАГА, 21 ноя – РИА Новости. Около одной тысячи сотрудников полиции, пожарной охраны, пенитенциарной службы, таможенного управления и других силовых ведомств провели в четверг митинг перед главным офисом МВД, протестуя из-за низкой заработной платы и плохих кадровых условий, сообщило Чешское радио. "Около тысячи сотрудников чешских силовых структур по призыву своего профсоюза собрались в четверг у главного офиса МВД, чтобы еще раз напомнить его руководству о низком уровне своих зарплат, который ведет к кадровой текучке, поскольку люди через пару лет работы в полиции или в пожарной охране вынуждены покидать ее в поисках более достойной оплаты своего труда. Для участия в акции приехали представители многих отдаленных регионов страны. Как заявил профсоюзный лидер Алеш Легки, МВД не выполняет собственное обещание о повышении уровня зарплат в ведомстве", - отмечается в сообщении. Протестующие заполнили всю площадь перед зданием МВД. Многие держали в руках самодельные плакаты типа "Не допустим разложения силовых структур", "Наша стабильность – ваша безопасность", "Вы обещаете, мы служим". По словам Легки, средняя зарплата полицейских и пожарных сейчас составляет примерно 120% от уровня средней зарплаты в целом по стране, что явно не отвечает характеру и условиям работы представителей этих служб и является самой низкой за время существования самостоятельной Чешской республики (с 1993 года). Средняя зарплата в республике на 1 июля этого года составляла 45,8 тысячи крон (около 1,9 тысячи долларов). В ходе митинга к его участникам вышел первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан. Он, в частности, пообещал собравшимся, что правительство выделит дополнительные средства для повышения в 2025 году месячных зарплат силовиков на 2,5 тысячи крон (около 104 долларов), а в 2026 и 2027 годах последуют дальнейшие прибавки в размере 5%. Слова министра были встречены митингующими по-разному - одни им аплодировали, другие свистели. По мнению некоторых из выступающих, данные меры не решат существующее значительное недофинансирование отрасли. В заключение акции Ракушан пошел прямо в толпу собравшихся, чтобы обсудить и поспорить о конкретных моментах их работы.

https://ria.ru/20241121/poshliny-1985080657.html

https://ria.ru/20241109/frantsiya-1982841265.html

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в мире, чехия