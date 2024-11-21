https://ria.ru/20241121/zapad-1985100178.html

В Госдуме призвали Запад пересмотреть военные планы

В Госдуме призвали Запад пересмотреть военные планы - РИА Новости, 21.11.2024

В Госдуме призвали Запад пересмотреть военные планы

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал западные страны пересмотреть концепцию своих военных планов в... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T23:23

2024-11-21T23:23

2024-11-21T23:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал западные страны пересмотреть концепцию своих военных планов в отношении России. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Путин подчеркнул, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами по России. Глава государства также подчеркнул, что Россия считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, разрешающих использовать своё оружие против нее. "Коллективному Западу пора пересмотреть концепцию своих военных планов по отношению к Российской Федерации. Если нет, то фраза "у Москвы длинные руки" как никогда будет актуальна", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, испытанием новейшей ракеты средней дальности "Орешник" Россия дала Западу понюхать, "чем пахнет кулак в гиперзвуковой исполнении". "К нему ещё прилагаются длинные руки. Мы уже давно поняли, что самые лучшие отношения с западными альянсами - когда они ощущают опасность для себя, а не для своих колониальных войск, роль которых сейчас играет Украина. В разные исторические эпохи мы с ними жили в мире только после хорошей драки или демонстрации готовности к ней, и сегодняшняя эпоха не исключение", - сказал депутат.

https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985096571.html

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россия, украина, дмитрий белик, владимир путин, госдума рф, в мире