https://ria.ru/20241121/zapad-1985091773.html

Логвинов заявил о завершении периода безраздельного доминирования Запада

Логвинов заявил о завершении периода безраздельного доминирования Запада - РИА Новости, 21.11.2024

Логвинов заявил о завершении периода безраздельного доминирования Запада

Период безраздельного доминирования Запада в международных делах завершается, однополярный мир уходит в прошлое, и Россия готова внести решающий вклад в... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T21:40

2024-11-21T21:40

2024-11-21T21:40

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кирилл логвинов

брикс

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Период безраздельного доминирования Запада в международных делах завершается, однополярный мир уходит в прошлое, и Россия готова внести решающий вклад в обновление системы международных отношений, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов. "События 2024 года подтвердили, что период безраздельного доминирования Вашингтона и его сателлитов в международных делах завершается. Однополярный и неоколониальный по своей сути мир, строившийся на монополии западных стран, уходит в прошлое. На нас с вами возложена ответственность изменить мир к лучшему, сделать его равноправным и справедливым. Хочу заверить, что Россия, будучи отдельной страной-цивилизацией, готова внести решающий вклад в обновление системы международных отношений, стать локомотивом этого объективного процесса", - сказал он в приветственной речи на новогоднем приеме в постпредстве, в котором приняли участие руководители и дипломаты ряда государств и международных организаций. По словам дипломата, "в 2024 году существенно ускорились процессы переустройства мирового порядка". "Продолжались усилия по формированию системы международных отношений, которая обеспечивала бы надежную безопасность и равные возможности развития для всех государств, независимо от их географического положения, размера, демографического, ресурсного и военного потенциалов, политического, экономического и социального устройства", - подчеркнул российский дипломат. Он добавил, что "подтверждением запроса на выстраивание подлинно многополярного мироустройства, в котором ведущую роль заслуженно будут играть государства Глобального Юга и Востока, стал состоявшийся 22-24 октября 16-й саммит БРИКС". "Принятая по его итогам Казанская декларация свидетельствует о том, что БРИКС превращается в реальную силу, готовую консолидировать и отстаивать законные интересы и чаяния государств мирового большинства", - заключил Логвинов.

https://ria.ru/20240612/zapad-1952350536.html

https://ria.ru/20231207/putin-1914386154.html

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россия, кирилл логвинов, брикс, в мире, евросоюз