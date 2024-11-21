https://ria.ru/20241121/zapad-1984903099.html

Запад готов заморозить Украину. Москва — нет

Запад готов заморозить Украину. Москва — нет - РИА Новости, 21.11.2024

Запад готов заморозить Украину. Москва — нет

На Западе явно спешат закончить военную фазу конфликта с Россией на Украине — это подтверждается тем, что там готовы выдавать желаемое за действительное. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T08:00

2024-11-21T08:00

2024-11-21T08:05

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На Западе явно спешат закончить военную фазу конфликта с Россией на Украине — это подтверждается тем, что там готовы выдавать желаемое за действительное."Кремль может в целом согласиться на замораживание конфликта по линии фронта", — сообщил вчера Reuters, при этом ссылаясь на "пять нынешних и бывших российских чиновников, осведомленных о размышлениях в Кремле". В самой статье "Путин видит контуры мирного соглашения с Трампом" говорится и о том, что даже "может быть возможность для переговоров по поводу точного раздела четырех восточных областей — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской", то есть, по сути, об отказе от 26 тысяч квадратных километров этих включенных в состав России областей, которые еще удерживают украинские войска. Готова рейтеровская Москва и на обсуждение гарантий безопасности для Киева — при условии отказа от вступления в НАТО или размещения там натовских войск. Остается в силе и требование сокращения украинской армии и обязательство не ограничивать использование русского языка, пишет агентство.То есть так выглядит позиция России в изложении тайных источников агентства. И хотя пресс-секретарь президента уже заявил о том, что Владимир Путин говорил, что вариант заморозки конфликта нам не подойдет, стоит проанализировать смысл и цели публикации Reuters.По сути, мы имеем дело с выдаваемым за российскую позицию предложением Запада: давайте все заморозим, а потом будем решать, что с этим делать. Вот и Трамп скоро вернется в Белый дом — и можно будет начать переговоры о дальнейшей судьбе Украины. Понятно, что там не надеются на заморозку прямо сейчас, но, похоже, считают, что к февралю, когда новая американская администрация приступит к работе, условия для нее созреют. ВСУ будут выдавлены из Курской области, российская армия продвинется в Донбассе — и Россия будет куда более склонна к заморозке. Почему? Потому что "устала нести большие издержки войны", ну и Трамп призовет к переговорам, пригрозив в случае отказа резко увеличить поставки всего и вся Украине.Есть ли в этой логике своя правда? Есть. Вот только это очень западная "правда", то есть рассматривающая конфликт на Украине как войну двух государств, одно из которых находится в западной орбите. Для России же это конфликт с Западом за часть нашей территории и нашего народа — да, с привлечением на сторону Запада доли жителей Украины, но от этого его суть для нас не меняется. Нашей территорией является вся Украина как таковая: "нашей" — не в смысле жителей Российской Федерации или Владимира Путина, а в смысле русской истории, народа, цивилизации, геополитики. Недопущение ее поглощения Западом и является главной целью наших действий на украинском направлении, и тут не может быть никаких компромиссов. Именно этого не хочет (а отчасти и не может) понять Запад: Россию невозможно умаслить никакими кусками Украины, большими или меньшими.Запад хочет сделать вид (а кто-то там даже искренне так считает), что сейчас он пойдет на уступки, отойдет от первоначальной ставки на стратегическое поражение России (ставки битой, но признавать этого никто из атлантистов не будет) и сделает нам щедрое предложение: забирайте то, что уже взяли, и заканчиваем конфликт. Мы, то есть Запад, по сути, отказываемся от требования вернуть Украине границы февраля 2022 года, а вы забываете о своих планах на всю Украину, удовлетворившись тем, что уже контролируете. И все хорошо: все объявляют о своей победе и живут дальше — конфликтуя, но уже не на поле боя.Подобный план на самом деле очень выгоден Западу: как бы ни говорили отдельные "ястребы" о том, что любые уступки России будут иметь катастрофический характер, потому что нанесут огромный ущерб репутации Запада ("пообещали наказать русских за агрессию и вернуть обратно земли, но не смогли"), в реальности заморозка обеспечит Западу контроль над Украиной. Да, тем, что от нее осталось, но это 80 процентов территории. Никакие гарантии невступления Украины в НАТО ничего не значат: Украина и так уже полностью интегрирована с атлантическим альянсом. На минимизацию армии в случае заморозки Киев не согласится, а значит, ВСУ будут не просто перевооружать — они станут фактической частью натовских войск. Естественно, что это абсолютно неприемлемо для России: нам не нужна отложенная война.А что же нам нужно? Две вещи: Украина, свободная от влияния Запада, и отсутствие угрозы с ее территории. По сути, это одно и то же — вырвав Украину из рук Запада, мы поставим ее на путь воссоединения с Россией. Это не значит, что вся она будет включена в состав России, но вся она не просто вернется в сферу нашего влияния, а опять станет частью русского мира.Увы, сейчас это можно сделать только военным путем — необязательно при этом доходить до Киева, но обязательно добиться капитуляции. Она может называться по-другому и быть оформлена в несколько этапов, но ей нет альтернативы. Заморозить Украину, чтобы сохранить свой контроль над ней, Западу все равно не удастся — и без понимания этого никакие договоренности с ним в принципе невозможны.

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984845207.html

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984813164.html

https://ria.ru/20241120/tramp-1984746476.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, россия, украина, нато