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Ульянов обвинил Украину и МАГАТЭ в запугивании сотрудников ЗАЭС
Ульянов обвинил Украину и МАГАТЭ в запугивании сотрудников ЗАЭС - РИА Новости, 21.11.2024
Ульянов обвинил Украину и МАГАТЭ в запугивании сотрудников ЗАЭС
Россия не раз заявляла о преследованиях и запугивании сотрудников Запорожской АЭС со стороны украинских спецслужб, но должная реакция МАГАТЭ отсутствовала, что, РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T19:16
2024-11-21T19:16
2024-11-21T19:16
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ВЕНА, 21 ноя - РИА Новости. Россия не раз заявляла о преследованиях и запугивании сотрудников Запорожской АЭС со стороны украинских спецслужб, но должная реакция МАГАТЭ отсутствовала, что, в свою очередь, укрепляет ощущение вседозволенности у киевского режима и ведет к последующему росту ядерных провокаций с украинской стороны, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Напоминаем, что мы неоднократно заявляли о преследованиях и запугивании сотрудников ЗАЭС со стороны украинских спецслужб. Приводили конкретные примеры таких провокаций, однако наши призывы осудить эти действия Украины были проигнорированы как Советом, так и руководством Агентства... Отсутствие должной реакции на подобные инциденты лишь потворствует их продолжению", - заявил Ульянов в ходе выступления на сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Дипломат напомнил, что 4 октября в результате террористического нападения погиб начальник бюро пропусков ЗАЭС Андрей Короткий, а в докладе МАГАТЭ даже не упоминается тот факт, что главное управление разведки Украины, по сути, публично призналось в совершении этого нападения и пригрозило дальнейшими "актами возмездия".
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в мире, россия, украина, вена, михаил ульянов (дипломат), андрей коротков, магатэ, запорожская аэс
В мире, Россия, Украина, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Андрей Коротков, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Ульянов обвинил Украину и МАГАТЭ в запугивании сотрудников ЗАЭС
Постпред Ульянов: Россия неоднократно заявляла о преследованиях сотрудников ЗАЭС