https://ria.ru/20241121/zaes-1985075922.html

Ульянов обвинил Украину и МАГАТЭ в запугивании сотрудников ЗАЭС

Ульянов обвинил Украину и МАГАТЭ в запугивании сотрудников ЗАЭС - РИА Новости, 21.11.2024

Ульянов обвинил Украину и МАГАТЭ в запугивании сотрудников ЗАЭС

Россия не раз заявляла о преследованиях и запугивании сотрудников Запорожской АЭС со стороны украинских спецслужб, но должная реакция МАГАТЭ отсутствовала, что, РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T19:16

2024-11-21T19:16

2024-11-21T19:16

в мире

россия

украина

вена

михаил ульянов (дипломат)

андрей коротков

магатэ

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918627958_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_834de0f909e67ddb5bb81036ff4e0c8f.jpg

ВЕНА, 21 ноя - РИА Новости. Россия не раз заявляла о преследованиях и запугивании сотрудников Запорожской АЭС со стороны украинских спецслужб, но должная реакция МАГАТЭ отсутствовала, что, в свою очередь, укрепляет ощущение вседозволенности у киевского режима и ведет к последующему росту ядерных провокаций с украинской стороны, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Напоминаем, что мы неоднократно заявляли о преследованиях и запугивании сотрудников ЗАЭС со стороны украинских спецслужб. Приводили конкретные примеры таких провокаций, однако наши призывы осудить эти действия Украины были проигнорированы как Советом, так и руководством Агентства... Отсутствие должной реакции на подобные инциденты лишь потворствует их продолжению", - заявил Ульянов в ходе выступления на сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Дипломат напомнил, что 4 октября в результате террористического нападения погиб начальник бюро пропусков ЗАЭС Андрей Короткий, а в докладе МАГАТЭ даже не упоминается тот факт, что главное управление разведки Украины, по сути, публично призналось в совершении этого нападения и пригрозило дальнейшими "актами возмездия".

https://ria.ru/20241121/rossija-1985074934.html

россия

украина

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, вена, михаил ульянов (дипломат), андрей коротков, магатэ, запорожская аэс