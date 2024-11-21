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Ульянов обвинил Украину и МАГАТЭ в запугивании сотрудников ЗАЭС - РИА Новости, 21.11.2024
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19:16 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/zaes-1985075922.html
Ульянов обвинил Украину и МАГАТЭ в запугивании сотрудников ЗАЭС
Ульянов обвинил Украину и МАГАТЭ в запугивании сотрудников ЗАЭС - РИА Новости, 21.11.2024
Ульянов обвинил Украину и МАГАТЭ в запугивании сотрудников ЗАЭС
Россия не раз заявляла о преследованиях и запугивании сотрудников Запорожской АЭС со стороны украинских спецслужб, но должная реакция МАГАТЭ отсутствовала, что, РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T19:16
2024-11-21T19:16
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андрей коротков
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ВЕНА, 21 ноя - РИА Новости. Россия не раз заявляла о преследованиях и запугивании сотрудников Запорожской АЭС со стороны украинских спецслужб, но должная реакция МАГАТЭ отсутствовала, что, в свою очередь, укрепляет ощущение вседозволенности у киевского режима и ведет к последующему росту ядерных провокаций с украинской стороны, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Напоминаем, что мы неоднократно заявляли о преследованиях и запугивании сотрудников ЗАЭС со стороны украинских спецслужб. Приводили конкретные примеры таких провокаций, однако наши призывы осудить эти действия Украины были проигнорированы как Советом, так и руководством Агентства... Отсутствие должной реакции на подобные инциденты лишь потворствует их продолжению", - заявил Ульянов в ходе выступления на сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Дипломат напомнил, что 4 октября в результате террористического нападения погиб начальник бюро пропусков ЗАЭС Андрей Короткий, а в докладе МАГАТЭ даже не упоминается тот факт, что главное управление разведки Украины, по сути, публично призналось в совершении этого нападения и пригрозило дальнейшими "актами возмездия".
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в мире, россия, украина, вена, михаил ульянов (дипломат), андрей коротков, магатэ, запорожская аэс
В мире, Россия, Украина, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Андрей Коротков, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Ульянов обвинил Украину и МАГАТЭ в запугивании сотрудников ЗАЭС

Постпред Ульянов: Россия неоднократно заявляла о преследованиях сотрудников ЗАЭС

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Михаил Ульянов. Архивное фото
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ВЕНА, 21 ноя - РИА Новости. Россия не раз заявляла о преследованиях и запугивании сотрудников Запорожской АЭС со стороны украинских спецслужб, но должная реакция МАГАТЭ отсутствовала, что, в свою очередь, укрепляет ощущение вседозволенности у киевского режима и ведет к последующему росту ядерных провокаций с украинской стороны, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Напоминаем, что мы неоднократно заявляли о преследованиях и запугивании сотрудников ЗАЭС со стороны украинских спецслужб. Приводили конкретные примеры таких провокаций, однако наши призывы осудить эти действия Украины были проигнорированы как Советом, так и руководством Агентства... Отсутствие должной реакции на подобные инциденты лишь потворствует их продолжению", - заявил Ульянов в ходе выступления на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
Дипломат напомнил, что 4 октября в результате террористического нападения погиб начальник бюро пропусков ЗАЭС Андрей Короткий, а в докладе МАГАТЭ даже не упоминается тот факт, что главное управление разведки Украины, по сути, публично призналось в совершении этого нападения и пригрозило дальнейшими "актами возмездия".
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Россия призвала осудить действия Киева в отношении ядерных объектов
Вчера, 19:08
 
В миреРоссияУкраинаВенаМихаил Ульянов (дипломат)Андрей КоротковМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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