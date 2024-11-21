https://ria.ru/20241121/yunesko-1984995393.html
Постпредство России заявило о слепоте ЮНЕСКО при нарушении прав журналистов
Постпредство России заявило о слепоте ЮНЕСКО при нарушении прав журналистов - РИА Новости, 21.11.2024
Постпредство России заявило о слепоте ЮНЕСКО при нарушении прав журналистов
В отношении нарушения прав российских журналистов мы наблюдаем полную слепоту и глухоту секретариата ЮНЕСКО, заявил РИА Новости постоянный представитель России... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:43
2024-11-21T13:43
2024-11-21T14:20
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ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. В отношении нарушения прав российских журналистов мы наблюдаем полную слепоту и глухоту секретариата ЮНЕСКО, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов."Тема реагирования на убийства журналистов, обеспечения их безопасности и их притеснения характеризуется тем, что на практике в отношении российских журналистов мы наблюдаем полное, тотальное ее замалчивание", - сообщил постпред на полях сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО.На ней будет оглашен доклад генерального директора Одри Азуле по вопросу безнаказанности преступлений против журналистов за 2022-2023 гг., где не упоминаются погибшие из-за действий киевского режима журналисты РФ.Он отметил, "слепоту и глухоту руководства ЮНЕСКО" в отношении этой темы."Мы также наблюдаем это в секторе Газа и в Ливане. Таким образом гендиректор нарушает указания директивных органов ЮНЕСКО, которые принимали решение о том, что гендиректор должна осуждать убийства журналистов и нарушение их безопасности без каких-либо различий", - добавил Аляутдинов.Секретариат ЮНЕСКО находится под прямым влиянием стран коллективного Запада в вопросе нарушения прав журналистов, подчеркнул он."К сожалению, секретариат ЮНЕСКО под руководством француженки Одри Азуле находится под прямым влиянием стран коллективного Запада и недолжным образом реагирует на притеснение журналистов и нарушение их безопасности – с нарушением принципа беспристрастности и нейтральности, заложенного в уставе организации", - заявил постпред.Аляутдинов добавил, что отсутствие упоминания погибших российских журналистов в докладе ЮНЕСКО неприемлемо."Это возмутительный, неприемлемый для нас факт. Все мы знаем, сколько наших журналистов погибло от рук украинских террористов, которые поддерживаются и поощряются Западом, - погибло в результате целенаправленных ударов боевых дронов, направленных на каски и бронежилет наших журналистов с надписями "пресса". Ни один из них не упомянут в этом докладе", - сказал постпред.Аляутдинов сообщил, что руководству ЮНЕСКО неоднократно, в том числе, в ходе личных встреч, передавали списки погибших журналистов и "указывалось на неприемлемость такого подхода секретариата ЮНЕСКО в отношении использования какой-то непонятной методологии оценки убийств"."Это совершенно циничный подход, определять каким способом убит журналист. Это самые жгучие вопросы на этой сессии. Мы намерены жёстко поставить этот вопрос на заседании межправсовета МПРК. Наша главная задача - защищать интересы наших журналистов, и здесь не может быть никаких компромиссов", - добавил Аляутдинов.По его словам, эта тема возникает не впервые."Она волнует не только Россию, но и другие страны-члены, как Палестина и Ливан. Они поднимались и раньше, и мы все время слышали какие-то отговорки со ссылками на различные методологии, которые применяются. Мы хотим поставить вопрос ребром об этой методологии. Никто её не утверждал. ЮНЕСКО – межправительственный орган, и соответственно использование этой методологии, поставляемой неизвестно от каких неправительственных организаций, – но мы можем догадаться, от каких, – идёт в нарушение межправительственного, межгосударственного характера сотрудничества в рамках ЮНЕСКО", - сказал постпред.
https://ria.ru/20241118/zhurnalisty-1984429984.html
https://ria.ru/20241118/yunesko-1984485243.html
https://ria.ru/20241119/rossija-1984566024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, юнеско
Постпредство России заявило о слепоте ЮНЕСКО при нарушении прав журналистов
Постпредство России: ЮНЕСКО слепо к нарушению прав российских журналистов
ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. В отношении нарушения прав российских журналистов мы наблюдаем полную слепоту и глухоту секретариата ЮНЕСКО, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.
"Тема реагирования на убийства журналистов, обеспечения их безопасности и их притеснения характеризуется тем, что на практике в отношении российских журналистов мы наблюдаем полное, тотальное ее замалчивание", - сообщил постпред на полях сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО
.
На ней будет оглашен доклад генерального директора Одри Азуле по вопросу безнаказанности преступлений против журналистов за 2022-2023 гг., где не упоминаются погибшие из-за действий киевского режима журналисты РФ.
Он отметил, "слепоту и глухоту руководства ЮНЕСКО" в отношении этой темы.
«
"Мы также наблюдаем это в секторе Газа и в Ливане. Таким образом гендиректор нарушает указания директивных органов ЮНЕСКО, которые принимали решение о том, что гендиректор должна осуждать убийства журналистов и нарушение их безопасности без каких-либо различий", - добавил Аляутдинов.
Секретариат ЮНЕСКО находится под прямым влиянием стран коллективного Запада в вопросе нарушения прав журналистов, подчеркнул он.
"К сожалению, секретариат ЮНЕСКО
под руководством француженки Одри Азуле находится под прямым влиянием стран коллективного Запада и недолжным образом реагирует на притеснение журналистов и нарушение их безопасности – с нарушением принципа беспристрастности и нейтральности, заложенного в уставе организации", - заявил постпред.
Аляутдинов добавил, что отсутствие упоминания погибших российских журналистов в докладе ЮНЕСКО неприемлемо.
"Это возмутительный, неприемлемый для нас факт. Все мы знаем, сколько наших журналистов погибло от рук украинских террористов, которые поддерживаются и поощряются Западом, - погибло в результате целенаправленных ударов боевых дронов, направленных на каски и бронежилет наших журналистов с надписями "пресса". Ни один из них не упомянут в этом докладе", - сказал постпред.
Аляутдинов сообщил, что руководству ЮНЕСКО неоднократно, в том числе, в ходе личных встреч, передавали списки погибших журналистов и "указывалось на неприемлемость такого подхода секретариата ЮНЕСКО в отношении использования какой-то непонятной методологии оценки убийств".
"Это совершенно циничный подход, определять каким способом убит журналист. Это самые жгучие вопросы на этой сессии. Мы намерены жёстко поставить этот вопрос на заседании межправсовета МПРК. Наша главная задача - защищать интересы наших журналистов, и здесь не может быть никаких компромиссов", - добавил Аляутдинов.
По его словам, эта тема возникает не впервые.
"Она волнует не только Россию, но и другие страны-члены, как Палестина и Ливан. Они поднимались и раньше, и мы все время слышали какие-то отговорки со ссылками на различные методологии, которые применяются. Мы хотим поставить вопрос ребром об этой методологии. Никто её не утверждал. ЮНЕСКО – межправительственный орган, и соответственно использование этой методологии, поставляемой неизвестно от каких неправительственных организаций, – но мы можем догадаться, от каких, – идёт в нарушение межправительственного, межгосударственного характера сотрудничества в рамках ЮНЕСКО", - сказал постпред.