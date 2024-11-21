https://ria.ru/20241121/yunesko-1984979424.html
Российские СМИ призвали ЮНЕСКО не молчать о нарушениях прав журналистов
Российские СМИ призвали ЮНЕСКО не молчать о нарушениях прав журналистов - РИА Новости, 21.11.2024
Российские СМИ призвали ЮНЕСКО не молчать о нарушениях прав журналистов
Журналист РИА Новости передал в секретариат ЮНЕСКО письма российских СМИ с требованием прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:37
2024-11-21T12:37
2024-11-21T15:09
россия
юнеско
общество
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ПАРИЖ, 21 ноя — РИА Новости. Журналист РИА Новости передал в секретариат ЮНЕСКО письма российских СМИ с требованием прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов.В четверг открывается сессия Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО, на которой планируется оглашение доклада генерального директора Одри Азуле по вопросу безнаказанности преступлений против журналистов за 2022-2023 годы, в котором не упоминаются погибшие от действий киевского режима журналисты из России.Перед началом заседания, закрытого для прессы, корреспондент РИА Новости лично вручил представителю секретариата ЮНЕСКО письма российских СМИ. Их должны передать Азуле.Медиагруппа "Россия сегодня" в письме потребовала прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов. Написать его побудило отсутствие в проекте доклада упоминаний о случаях гибели и получения ранений представителями СМИ при выполнении профессиональных обязанностей. В частности, в нем не упоминается военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, который погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле Запорожской области.В свою очередь, телеканал RT привел список случаев, которые подпадают под критерии докладов организации, но не были в него включены. В письме выражается возмущение этой ситуацией.Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и глава московского отделения СЖР, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев также направили письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО в связи с невключением в доклад имен погибших российских журналистов.
https://ria.ru/20241118/zhurnalisty-1984429984.html
https://ria.ru/20241118/zhurnalisty-1984401455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юнеско, общество
Российские СМИ призвали ЮНЕСКО не молчать о нарушениях прав журналистов
РИА Новости передало ЮНЕСКО письма российских СМИ о нарушениях прав журналистов
ПАРИЖ, 21 ноя — РИА Новости. Журналист РИА Новости передал в секретариат ЮНЕСКО письма российских СМИ с требованием прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов.
В четверг открывается сессия Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО, на которой планируется оглашение доклада генерального директора Одри Азуле
по вопросу безнаказанности преступлений против журналистов за 2022-2023 годы, в котором не упоминаются погибшие от действий киевского режима журналисты из России.
Перед началом заседания, закрытого для прессы, корреспондент РИА Новости лично вручил представителю секретариата ЮНЕСКО письма российских СМИ. Их должны передать Азуле.
Медиагруппа "Россия сегодня" в письме потребовала прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов. Написать его побудило отсутствие в проекте доклада упоминаний о случаях гибели и получения ранений представителями СМИ при выполнении профессиональных обязанностей. В частности, в нем не упоминается военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
, который погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле Запорожской области.
В свою очередь, телеканал RT привел список случаев, которые подпадают под критерии докладов организации, но не были в него включены. В письме выражается возмущение этой ситуацией.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
и глава московского отделения СЖР, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев
также направили письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО в связи с невключением в доклад имен погибших российских журналистов.