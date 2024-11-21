https://ria.ru/20241121/yunesko-1984979424.html

Российские СМИ призвали ЮНЕСКО не молчать о нарушениях прав журналистов

Российские СМИ призвали ЮНЕСКО не молчать о нарушениях прав журналистов - РИА Новости, 21.11.2024

Российские СМИ призвали ЮНЕСКО не молчать о нарушениях прав журналистов

Журналист РИА Новости передал в секретариат ЮНЕСКО письма российских СМИ с требованием прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:37

2024-11-21T12:37

2024-11-21T15:09

россия

юнеско

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584468883_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc1d1f8731d44ebb78c2bb784a4145ec.jpg

ПАРИЖ, 21 ноя — РИА Новости. Журналист РИА Новости передал в секретариат ЮНЕСКО письма российских СМИ с требованием прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов.В четверг открывается сессия Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО, на которой планируется оглашение доклада генерального директора Одри Азуле по вопросу безнаказанности преступлений против журналистов за 2022-2023 годы, в котором не упоминаются погибшие от действий киевского режима журналисты из России.Перед началом заседания, закрытого для прессы, корреспондент РИА Новости лично вручил представителю секретариата ЮНЕСКО письма российских СМИ. Их должны передать Азуле.Медиагруппа "Россия сегодня" в письме потребовала прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов. Написать его побудило отсутствие в проекте доклада упоминаний о случаях гибели и получения ранений представителями СМИ при выполнении профессиональных обязанностей. В частности, в нем не упоминается военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, который погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле Запорожской области.В свою очередь, телеканал RT привел список случаев, которые подпадают под критерии докладов организации, но не были в него включены. В письме выражается возмущение этой ситуацией.Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и глава московского отделения СЖР, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев также направили письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО в связи с невключением в доклад имен погибших российских журналистов.

https://ria.ru/20241118/zhurnalisty-1984429984.html

https://ria.ru/20241118/zhurnalisty-1984401455.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, юнеско, общество