https://ria.ru/20241121/yama-1985006628.html

Глава района в Челябинске уволился после падения школьника в яму с кипятком

Глава района в Челябинске уволился после падения школьника в яму с кипятком - РИА Новости, 21.11.2024

Глава района в Челябинске уволился после падения школьника в яму с кипятком

Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов уволился по собственному желанию с 22 ноября, сообщила в четверг пресс-служба горадминистрации. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T14:35

2024-11-21T14:35

2024-11-21T14:35

происшествия

курчатовский район

челябинск

сергей авдеев

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноя - РИА Новости. Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов уволился по собственному желанию с 22 ноября, сообщила в четверг пресс-служба горадминистрации. Как сообщали следователи, вечером 17 ноября 11-летний мальчик провалился в яму с кипящей водой, образовавшуюся во время устранения аварии на теплотрассе во дворе дома №112 по Комсомольскому проспекту в Курчатовском районе. Ребенок получил ожоги, его госпитализировали. СК возбудил уголовное дело. По данным горадминистрации, на место аварии выезжал замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, позже ребенка в медучреждении навестил замглавы города Сергей Авдеев. Как сообщали местные СМИ, на текущей неделе глава города Алексей Лошкин раскритиковал главу Курчатовского района за то, что тот не приехал на место происшествия, где пострадал ребенок. "Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов увольняется по собственному желанию, 22 ноября его последний рабочий день в должности", - говорится в сообщении. Полномочия главы возложены на заместителя главы района Константина Матыгина, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20241114/omsk-1983781586.html

https://ria.ru/20241105/shkolnik-1981885068.html

курчатовский район

челябинск

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происшествия, курчатовский район, челябинск, сергей авдеев, следственный комитет россии (ск рф)