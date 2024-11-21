Рейтинг@Mail.ru
Глава района в Челябинске уволился после падения школьника в яму с кипятком - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/yama-1985006628.html
Глава района в Челябинске уволился после падения школьника в яму с кипятком
Глава района в Челябинске уволился после падения школьника в яму с кипятком - РИА Новости, 21.11.2024
Глава района в Челябинске уволился после падения школьника в яму с кипятком
Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов уволился по собственному желанию с 22 ноября, сообщила в четверг пресс-служба горадминистрации. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:35
2024-11-21T14:35
происшествия
курчатовский район
челябинск
сергей авдеев
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984336785_0:334:868:822_1920x0_80_0_0_7f65ada1e4de3b95a97488e56202fcd5.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноя - РИА Новости. Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов уволился по собственному желанию с 22 ноября, сообщила в четверг пресс-служба горадминистрации. Как сообщали следователи, вечером 17 ноября 11-летний мальчик провалился в яму с кипящей водой, образовавшуюся во время устранения аварии на теплотрассе во дворе дома №112 по Комсомольскому проспекту в Курчатовском районе. Ребенок получил ожоги, его госпитализировали. СК возбудил уголовное дело. По данным горадминистрации, на место аварии выезжал замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, позже ребенка в медучреждении навестил замглавы города Сергей Авдеев. Как сообщали местные СМИ, на текущей неделе глава города Алексей Лошкин раскритиковал главу Курчатовского района за то, что тот не приехал на место происшествия, где пострадал ребенок. "Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов увольняется по собственному желанию, 22 ноября его последний рабочий день в должности", - говорится в сообщении. Полномочия главы возложены на заместителя главы района Константина Матыгина, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20241114/omsk-1983781586.html
https://ria.ru/20241105/shkolnik-1981885068.html
курчатовский район
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984336785_0:253:868:904_1920x0_80_0_0_a1c2c57fbcd715d17728ddf0dfdb8253.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курчатовский район, челябинск, сергей авдеев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курчатовский район, Челябинск, Сергей Авдеев, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава района в Челябинске уволился после падения школьника в яму с кипятком

Глава района в Челябинске уволился после падения мальчика в яму с кипятком

© Фото : Прокуратура Челябинской области/TelegramЯма с кипятком, в которую провалился школьник во дворе жилого дома в Челябинске
Яма с кипятком, в которую провалился школьник во дворе жилого дома в Челябинске - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : Прокуратура Челябинской области/Telegram
Яма с кипятком, в которую провалился школьник во дворе жилого дома в Челябинске . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноя - РИА Новости. Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов уволился по собственному желанию с 22 ноября, сообщила в четверг пресс-служба горадминистрации.
Как сообщали следователи, вечером 17 ноября 11-летний мальчик провалился в яму с кипящей водой, образовавшуюся во время устранения аварии на теплотрассе во дворе дома №112 по Комсомольскому проспекту в Курчатовском районе. Ребенок получил ожоги, его госпитализировали. СК возбудил уголовное дело.
Место происшествия, где подросток провалился в яму с кипятком в Омске. 14 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В Омске подросток провалился в яму с кипятком
14 ноября, 16:54
По данным горадминистрации, на место аварии выезжал замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, позже ребенка в медучреждении навестил замглавы города Сергей Авдеев. Как сообщали местные СМИ, на текущей неделе глава города Алексей Лошкин раскритиковал главу Курчатовского района за то, что тот не приехал на место происшествия, где пострадал ребенок.
"Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов увольняется по собственному желанию, 22 ноября его последний рабочий день в должности", - говорится в сообщении.
Полномочия главы возложены на заместителя главы района Константина Матыгина, отмечает пресс-служба.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
На Урале школьник погиб, упав в яму с водой
5 ноября, 10:21
 
ПроисшествияКурчатовский районЧелябинскСергей АвдеевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала