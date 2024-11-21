Глава района в Челябинске уволился после падения школьника в яму с кипятком
Глава района в Челябинске уволился после падения мальчика в яму с кипятком
© Фото : Прокуратура Челябинской области/TelegramЯма с кипятком, в которую провалился школьник во дворе жилого дома в Челябинске
Яма с кипятком, в которую провалился школьник во дворе жилого дома в Челябинске . Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноя - РИА Новости. Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов уволился по собственному желанию с 22 ноября, сообщила в четверг пресс-служба горадминистрации.
Как сообщали следователи, вечером 17 ноября 11-летний мальчик провалился в яму с кипящей водой, образовавшуюся во время устранения аварии на теплотрассе во дворе дома №112 по Комсомольскому проспекту в Курчатовском районе. Ребенок получил ожоги, его госпитализировали. СК возбудил уголовное дело.
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По данным горадминистрации, на место аварии выезжал замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, позже ребенка в медучреждении навестил замглавы города Сергей Авдеев. Как сообщали местные СМИ, на текущей неделе глава города Алексей Лошкин раскритиковал главу Курчатовского района за то, что тот не приехал на место происшествия, где пострадал ребенок.
"Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов увольняется по собственному желанию, 22 ноября его последний рабочий день в должности", - говорится в сообщении.
Полномочия главы возложены на заместителя главы района Константина Матыгина, отмечает пресс-служба.
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