https://ria.ru/20241121/wildberries-1985042793.html
В Wildberries рассказали о пострадавших при драке на складе
В Wildberries рассказали о пострадавших при драке на складе - РИА Новости, 21.11.2024
В Wildberries рассказали о пострадавших при драке на складе
Ранения, которые получили охранники склада Wildberries в Шушарах, не влекут за собой серьезных последствий здоровью и жизнедеятельности пострадавших, компания... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:34
2024-11-21T16:34
2024-11-21T16:34
wildberries
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ранения, которые получили охранники склада Wildberries в Шушарах, не влекут за собой серьезных последствий здоровью и жизнедеятельности пострадавших, компания окажет необходимую помощь в лечении и восстановлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти сообщила, что полиция разбирается в обстоятельствах конфликта между охранниками склада маркетплейса в Шушарах и претендента на работу, двое участников которого получили ножевые ранения. Кроме того, в четверг около 7 утра в полицию поступило сообщение из травмпункта, куда обратился 24-летний гражданин ближнего зарубежья с ушибами. По его словам, травмы он получил в ходе драки с охранниками накануне на складе маркетплейса в Шушарах. После оказания медицинской помощи мужчина скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. "Представители охранного предприятия доставлены в больницу с ранениями, которые не влекут серьезных последствий их здоровью и жизнедеятельности. Мы находимся на связи с родственниками пострадавших, а также окажем необходимую помощь в лечении и восстановлении", - сказали в пресс-службе. Там объяснили, что на территорию сортировочного центра вознамерился проникнуть молодой человек, а охранники "оказали ему законное сопротивление в попытке совершить неправомерные действия". Тот достал нож, ранил двух охранников и сбежал. "Wildberries оказывает содействие в проведении следствия, на месте продолжают работать правоохранительные органы. Также устанавливается личность злоумышленника", - добавили в пресс-службе маркетплейса.
https://ria.ru/20241120/wildberries-1984761515.html
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973422066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Wildberries, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В Wildberries рассказали о пострадавших при драке на складе
Wildberries окажет помощь пострадавшим при драке на складе в Шушарах
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ранения, которые получили охранники склада Wildberries в Шушарах, не влекут за собой серьезных последствий здоровью и жизнедеятельности пострадавших, компания окажет необходимую помощь в лечении и восстановлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
Пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу
и Ленобласти сообщила, что полиция разбирается в обстоятельствах конфликта между охранниками склада маркетплейса в Шушарах и претендента на работу, двое участников которого получили ножевые ранения. Кроме того, в четверг около 7 утра в полицию поступило сообщение из травмпункта, куда обратился 24-летний гражданин ближнего зарубежья с ушибами. По его словам, травмы он получил в ходе драки с охранниками накануне на складе маркетплейса в Шушарах. После оказания медицинской помощи мужчина скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
"Представители охранного предприятия доставлены в больницу с ранениями, которые не влекут серьезных последствий их здоровью и жизнедеятельности. Мы находимся на связи с родственниками пострадавших, а также окажем необходимую помощь в лечении и восстановлении", - сказали в пресс-службе.
Там объяснили, что на территорию сортировочного центра вознамерился проникнуть молодой человек, а охранники "оказали ему законное сопротивление в попытке совершить неправомерные действия". Тот достал нож, ранил двух охранников и сбежал.
"Wildberries оказывает содействие в проведении следствия, на месте продолжают работать правоохранительные органы. Также устанавливается личность злоумышленника", - добавили в пресс-службе маркетплейса.