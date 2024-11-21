https://ria.ru/20241121/wildberries-1985042793.html

В Wildberries рассказали о пострадавших при драке на складе

В Wildberries рассказали о пострадавших при драке на складе - РИА Новости, 21.11.2024

В Wildberries рассказали о пострадавших при драке на складе

Ранения, которые получили охранники склада Wildberries в Шушарах, не влекут за собой серьезных последствий здоровью и жизнедеятельности пострадавших, компания... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:34

2024-11-21T16:34

2024-11-21T16:34

wildberries

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292721_0:38:3506:2010_1920x0_80_0_0_121eafddc71190ca088d0c703a7d9954.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ранения, которые получили охранники склада Wildberries в Шушарах, не влекут за собой серьезных последствий здоровью и жизнедеятельности пострадавших, компания окажет необходимую помощь в лечении и восстановлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти сообщила, что полиция разбирается в обстоятельствах конфликта между охранниками склада маркетплейса в Шушарах и претендента на работу, двое участников которого получили ножевые ранения. Кроме того, в четверг около 7 утра в полицию поступило сообщение из травмпункта, куда обратился 24-летний гражданин ближнего зарубежья с ушибами. По его словам, травмы он получил в ходе драки с охранниками накануне на складе маркетплейса в Шушарах. После оказания медицинской помощи мужчина скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. "Представители охранного предприятия доставлены в больницу с ранениями, которые не влекут серьезных последствий их здоровью и жизнедеятельности. Мы находимся на связи с родственниками пострадавших, а также окажем необходимую помощь в лечении и восстановлении", - сказали в пресс-службе. Там объяснили, что на территорию сортировочного центра вознамерился проникнуть молодой человек, а охранники "оказали ему законное сопротивление в попытке совершить неправомерные действия". Тот достал нож, ранил двух охранников и сбежал. "Wildberries оказывает содействие в проведении следствия, на месте продолжают работать правоохранительные органы. Также устанавливается личность злоумышленника", - добавили в пресс-службе маркетплейса.

https://ria.ru/20241120/wildberries-1984761515.html

https://ria.ru/20240918/wildberries-1973422066.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

wildberries, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия