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В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 21.11.2024

В Кривом Роге прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:34

2024-11-21T11:34

2024-11-21T11:34

специальная военная операция на украине

в мире

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днепропетровская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога действует в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Сумской областях Украины. "В Кривом Роге в Днепропетровской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240816/krivoy_rog-1966503142.html

украина

кривой рог

днепропетровская область

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Дарья Буймова

в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины