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Выплаты мамам первенцев проиндексируют в Кировской области в 2025 году - РИА Новости, 21.11.2024
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
11:44 21.11.2024
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Выплаты мамам первенцев проиндексируют в Кировской области в 2025 году
Выплаты мамам первенцев проиндексируют в Кировской области в 2025 году - РИА Новости, 21.11.2024
Выплаты мамам первенцев проиндексируют в Кировской области в 2025 году
Выплаты женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 25 лет, проиндексируют в 2025 году, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов в четверг в... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:44
2024-11-21T11:44
кировская область
александр соколов
дети
семья
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя — РИА Новости. Выплаты женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 25 лет, проиндексируют в 2025 году, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов в четверг в ходе оглашения ежегодного послания депутатам законодательного собрания региона. "Зарплата" мамам первенцев в размере 38 тысяч рублей была введена в Кировской области в 2024 году по инициативе губернатора. Цель новшества – снизить возраст рождения женщиной первого ребенка, чтобы у нее была возможность родить в будущем второго и последующих детей. "Здесь есть позитивные сдвиги. Мы уже фиксируем снижение среднего возраста женщин, вставших на учет по беременности, с 26 лет в 2023 году до 25 лет 3 месяцев в 2024 году. Мамы первенцев в следующем году также продолжат получать поддержку. И хочу объявить, что со следующего года выплата мамам первенцев в возрасте до 25 лет будет проиндексирована", - заявил Соколов. Он отметил, что вопросы создания семей и рождения детей будут отражены в региональной государственной программе "Семья и дети". В нее войдут мероприятия по развитию инфраструктуры детства, по формированию системы поддержки создания семей, в первую очередь молодых, рождения и воспитания детей, особое внимание будет уделено вопросам поддержки многодетных семей. "2024 год был объявлен президентом Годом семьи в России. В Год семьи особое внимание уделено сохранению традиционных семейных ценностей. Инициативы, принятые в 2024 году, продолжим реализовывать и в последующие годы. Уже сегодня помощь от государства предоставляется на каждого второго ребенка, проживающего в области", - сказал Соколов.
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александр соколов, дети, семья
Кировская область, Александр Соколов, Дети, Семья

Выплаты мамам первенцев проиндексируют в Кировской области в 2025 году

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАлександр Соколов
Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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Александр Соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя — РИА Новости. Выплаты женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 25 лет, проиндексируют в 2025 году, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов в четверг в ходе оглашения ежегодного послания депутатам законодательного собрания региона.
"Зарплата" мамам первенцев в размере 38 тысяч рублей была введена в Кировской области в 2024 году по инициативе губернатора. Цель новшества – снизить возраст рождения женщиной первого ребенка, чтобы у нее была возможность родить в будущем второго и последующих детей.
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"Здесь есть позитивные сдвиги. Мы уже фиксируем снижение среднего возраста женщин, вставших на учет по беременности, с 26 лет в 2023 году до 25 лет 3 месяцев в 2024 году. Мамы первенцев в следующем году также продолжат получать поддержку. И хочу объявить, что со следующего года выплата мамам первенцев в возрасте до 25 лет будет проиндексирована", - заявил Соколов.
Он отметил, что вопросы создания семей и рождения детей будут отражены в региональной государственной программе "Семья и дети". В нее войдут мероприятия по развитию инфраструктуры детства, по формированию системы поддержки создания семей, в первую очередь молодых, рождения и воспитания детей, особое внимание будет уделено вопросам поддержки многодетных семей.
"2024 год был объявлен президентом Годом семьи в России. В Год семьи особое внимание уделено сохранению традиционных семейных ценностей. Инициативы, принятые в 2024 году, продолжим реализовывать и в последующие годы. Уже сегодня помощь от государства предоставляется на каждого второго ребенка, проживающего в области", - сказал Соколов.
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Кировская областьАлександр СоколовДетиСемья
 
 
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