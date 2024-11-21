https://ria.ru/20241121/vsu-1985021434.html

ВСУ провели ротацию в Купянске и близлежащих селах

ВСУ провели ротацию в Купянске и близлежащих селах - РИА Новости, 21.11.2024

ВСУ провели ротацию в Купянске и близлежащих селах

ВСУ провели ротацию в Купянске Харьковской области и близлежащих селах, прибывшие боевики занимаются мародерством, заявил журналистам замглавы российской... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T15:12

2024-11-21T15:12

2024-11-21T15:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

украина

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. ВСУ провели ротацию в Купянске Харьковской области и близлежащих селах, прибывшие боевики занимаются мародерством, заявил журналистам замглавы российской военно-гражданской администрации области Евгений Лисняк."Управление внутренних дел ВГА Харьковской области владеет информацией о том, что в Купянске, поселке Ковшаровка и близлежащих селах вооруженными формированиями Украины проведена ротация подразделений", - сказал он.Лисняк сообщил, что вновь прибывшие украинские военнослужащие активно занимаются мародерством и грабежами."От местных жителей поступает информация о том, что украинские боевики воруют и распродают частным предпринимателям мебель из учреждений дошкольного и среднего образования, трансформаторы, стройматериалы, оставшуюся часть гуманитарной помощи", - уточнил он.

https://ria.ru/20241121/obstanovka-1984868229.html

харьковская область

украина

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вооруженные силы украины, харьковская область, украина