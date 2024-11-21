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ВСУ провели ротацию в Купянске и близлежащих селах - РИА Новости, 21.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:12 21.11.2024 (обновлено: 15:13 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/vsu-1985021434.html
ВСУ провели ротацию в Купянске и близлежащих селах
ВСУ провели ротацию в Купянске и близлежащих селах - РИА Новости, 21.11.2024
ВСУ провели ротацию в Купянске и близлежащих селах
ВСУ провели ротацию в Купянске Харьковской области и близлежащих селах, прибывшие боевики занимаются мародерством, заявил журналистам замглавы российской... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:12
2024-11-21T15:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
украина
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. ВСУ провели ротацию в Купянске Харьковской области и близлежащих селах, прибывшие боевики занимаются мародерством, заявил журналистам замглавы российской военно-гражданской администрации области Евгений Лисняк."Управление внутренних дел ВГА Харьковской области владеет информацией о том, что в Купянске, поселке Ковшаровка и близлежащих селах вооруженными формированиями Украины проведена ротация подразделений", - сказал он.Лисняк сообщил, что вновь прибывшие украинские военнослужащие активно занимаются мародерством и грабежами."От местных жителей поступает информация о том, что украинские боевики воруют и распродают частным предпринимателям мебель из учреждений дошкольного и среднего образования, трансформаторы, стройматериалы, оставшуюся часть гуманитарной помощи", - уточнил он.
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харьковская область
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вооруженные силы украины, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Украина
ВСУ провели ротацию в Купянске и близлежащих селах

ВСУ провели ротацию в Купянске и ближних селах, боевики занимаются мародерством

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. ВСУ провели ротацию в Купянске Харьковской области и близлежащих селах, прибывшие боевики занимаются мародерством, заявил журналистам замглавы российской военно-гражданской администрации области Евгений Лисняк.
"Управление внутренних дел ВГА Харьковской области владеет информацией о том, что в Купянске, поселке Ковшаровка и близлежащих селах вооруженными формированиями Украины проведена ротация подразделений", - сказал он.
Лисняк сообщил, что вновь прибывшие украинские военнослужащие активно занимаются мародерством и грабежами.
"От местных жителей поступает информация о том, что украинские боевики воруют и распродают частным предпринимателям мебель из учреждений дошкольного и среднего образования, трансформаторы, стройматериалы, оставшуюся часть гуманитарной помощи", - уточнил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская областьУкраина
 
 
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