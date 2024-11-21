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ВСУ выпустили по Белгородской области 35 беспилотников за сутки - РИА Новости, 21.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:37 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/vsu-1984955896.html
ВСУ выпустили по Белгородской области 35 беспилотников за сутки
ВСУ выпустили по Белгородской области 35 беспилотников за сутки - РИА Новости, 21.11.2024
ВСУ выпустили по Белгородской области 35 беспилотников за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по девяти муниципалитетам Белгородской области 35 беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:37
2024-11-21T10:37
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по девяти муниципалитетам Белгородской области 35 беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 25 населенных пунктов подверглись атакам, было выпущено 24 снаряда и 35 дронов. В результате атак дронов пострадали четыре человека, госпитализирована 15-летняя девочка. Кроме того, глава региона рассказал, что в больницу самостоятельно обратился мужчина с баротравмой, полученной 19 ноября. Различные повреждения были выявлены в восьми частных домовладениях, коммерческом объекте и шести транспортных средствах. "Над Белгородом системой ПВО сбит один беспилотник… В Валуйском муниципальном округе село Долгое атаковано одним дроном-камикадзе. Повреждений нет. В Волоконовском районе в селе Борисовка дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе 12 населенных пунктов подверглись обстрелам 17 боеприпасами и атакам 13 беспилотников. За прошедший день двое мирных жителей получили ранения. В Борисовском районе три села подверглись артиллерийскому обстрелу, а также атакам 4 дронов. В селе Стригуны в результате атаки одного из беспилотников ранена 15-летняя девочка, пострадавшая госпитализирована. В Грайворонском округе по двум селам выпущены 4 снаряда и совершены атаки с помощью 3 БПЛА. В селе Безымено в результате атаки беспилотника ранен мужчина. В Краснояружском районе по селам Колотиловка и Поповка выпущены 2 боеприпаса и два беспилотника. "Над Прохоровским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром и Середа совершены атаки с помощью 9 БПЛА, из которых 5 сбиты. Повреждён легковой автомобиль. Вчера в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина с баротравмой, полученной в результате сброса взрывного устройства с БПЛА на жилой дом в селе Вознесеновка ночью 19 ноября. После оказания медицинской помощи лечение продолжит амбулаторно", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241121/ssha-1984947457.html
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ выпустили по Белгородской области 35 беспилотников за сутки

Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области 35 беспилотников за сутки

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по девяти муниципалитетам Белгородской области 35 беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 25 населенных пунктов подверглись атакам, было выпущено 24 снаряда и 35 дронов. В результате атак дронов пострадали четыре человека, госпитализирована 15-летняя девочка. Кроме того, глава региона рассказал, что в больницу самостоятельно обратился мужчина с баротравмой, полученной 19 ноября. Различные повреждения были выявлены в восьми частных домовладениях, коммерческом объекте и шести транспортных средствах.
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Вчера, 09:46
"Над Белгородом системой ПВО сбит один беспилотник… В Валуйском муниципальном округе село Долгое атаковано одним дроном-камикадзе. Повреждений нет. В Волоконовском районе в селе Борисовка дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе 12 населенных пунктов подверглись обстрелам 17 боеприпасами и атакам 13 беспилотников. За прошедший день двое мирных жителей получили ранения. В Борисовском районе три села подверглись артиллерийскому обстрелу, а также атакам 4 дронов. В селе Стригуны в результате атаки одного из беспилотников ранена 15-летняя девочка, пострадавшая госпитализирована. В Грайворонском округе по двум селам выпущены 4 снаряда и совершены атаки с помощью 3 БПЛА. В селе Безымено в результате атаки беспилотника ранен мужчина. В Краснояружском районе по селам Колотиловка и Поповка выпущены 2 боеприпаса и два беспилотника.
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"Над Прохоровским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром и Середа совершены атаки с помощью 9 БПЛА, из которых 5 сбиты. Повреждён легковой автомобиль. Вчера в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина с баротравмой, полученной в результате сброса взрывного устройства с БПЛА на жилой дом в селе Вознесеновка ночью 19 ноября. После оказания медицинской помощи лечение продолжит амбулаторно", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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