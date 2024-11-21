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В Москве врачи спасли беременную женщину с редчайшей патологией - РИА Новости, 21.11.2024
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09:21 21.11.2024 (обновлено: 09:50 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/vrachi-1984942565.html
В Москве врачи спасли беременную женщину с редчайшей патологией
В Москве врачи спасли беременную женщину с редчайшей патологией - РИА Новости, 21.11.2024
В Москве врачи спасли беременную женщину с редчайшей патологией
Врачи перинатального центра ГКБ №31 имени академика Г. М. Савельевой спасли беременную пациентку с редкой патологией, аневризмой маточной артерии, разрыв... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T09:21
2024-11-21T09:50
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Врачи перинатального центра ГКБ №31 имени академика Г. М. Савельевой спасли беременную пациентку с редкой патологией, аневризмой маточной артерии, разрыв которой угрожал жизни женщины и нерожденных детей, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Несколько месяцев назад столичные врачи вовремя обнаружили опасную патологию у пациентки - аневризму маточной артерии, которая могла разорваться в любой момент. На городском междисциплинарном консилиуме было принято решение о сохранении беременности под непрерывным контролем специалистов. На протяжении двух месяцев опытные врачи перинатального центра ГКБ №31 имени академика Г. М. Савельевой работали над сохранением беременности. Им удалось пролонгировать беременность, провести кесарево сечение, а затем успешно выходить двух малышей", - рассказала Ракова. Она пояснила, что спонтанный разрыв аневризмы маточной артерии во время беременности встречается крайне редко и составляет всего около 100 случаев, описанных в литературе. Уникальность в случае пациентки ГКБ №31 заключалась в том, что ранее у нее уже был разрыв аневризмы во время предыдущей беременности, который привел к массивному внутрибрюшному кровотечению и преждевременным родам в сроке 28 недель. Случаев повторной беременности, к тому же многоплодной, у женщин с аневризмой маточной артерии в мировой литературе не описано. "На сегодняшний день все трое пациентов чувствуют себя хорошо и уже находятся дома после выписки", - уточнила заммэра. Ракова добавила, что у женщины родились два мальчика, их вес составил 1800 и 1450 грамм. В общей сложности они пробыли в перинатальном центре около месяца - за это время они набрали вес до 2340 и 2120 грамм, и к моменту выписки ничем не отличались от детей, родившихся в срок. "В рамках нового стандарта акушерско-гинекологической помощи мы уделяем особое внимание перинатальным центрам: открываем новые, закупаем современное оборудование, повышаем квалификацию врачей и медперсонала, которые там работают. Все шесть перинатальных центров столицы расположены при роддомах и многопрофильных больницах, что позволяет оказать комплексную и своевременную помощь беременным и новорожденным вне зависимости от тяжести случая", - подчеркнула Ракова.
https://ria.ru/20241120/priangare-1984747932.html
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общество, москва, анастасия ракова
Хорошие новости, Общество, Москва, Анастасия Ракова
В Москве врачи спасли беременную женщину с редчайшей патологией

В Москве врачи спасли беременную женщину с редчайшей патологией и ее близнецов

© Фото : пресс-служба Департамента здравоохранения города МосквыВрачи перинатального центра ГКБ № 31 имени академика Савельевой спасли беременную пациентку с редкой патологией
Врачи перинатального центра ГКБ № 31 имени академика Савельевой спасли беременную пациентку с редкой патологией - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Врачи перинатального центра ГКБ № 31 имени академика Савельевой спасли беременную пациентку с редкой патологией
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Врачи перинатального центра ГКБ №31 имени академика Г. М. Савельевой спасли беременную пациентку с редкой патологией, аневризмой маточной артерии, разрыв которой угрожал жизни женщины и нерожденных детей, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Несколько месяцев назад столичные врачи вовремя обнаружили опасную патологию у пациентки - аневризму маточной артерии, которая могла разорваться в любой момент. На городском междисциплинарном консилиуме было принято решение о сохранении беременности под непрерывным контролем специалистов. На протяжении двух месяцев опытные врачи перинатального центра ГКБ №31 имени академика Г. М. Савельевой работали над сохранением беременности. Им удалось пролонгировать беременность, провести кесарево сечение, а затем успешно выходить двух малышей", - рассказала Ракова.
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Она пояснила, что спонтанный разрыв аневризмы маточной артерии во время беременности встречается крайне редко и составляет всего около 100 случаев, описанных в литературе. Уникальность в случае пациентки ГКБ №31 заключалась в том, что ранее у нее уже был разрыв аневризмы во время предыдущей беременности, который привел к массивному внутрибрюшному кровотечению и преждевременным родам в сроке 28 недель. Случаев повторной беременности, к тому же многоплодной, у женщин с аневризмой маточной артерии в мировой литературе не описано.
"На сегодняшний день все трое пациентов чувствуют себя хорошо и уже находятся дома после выписки", - уточнила заммэра.
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Ракова добавила, что у женщины родились два мальчика, их вес составил 1800 и 1450 грамм. В общей сложности они пробыли в перинатальном центре около месяца - за это время они набрали вес до 2340 и 2120 грамм, и к моменту выписки ничем не отличались от детей, родившихся в срок.
"В рамках нового стандарта акушерско-гинекологической помощи мы уделяем особое внимание перинатальным центрам: открываем новые, закупаем современное оборудование, повышаем квалификацию врачей и медперсонала, которые там работают. Все шесть перинатальных центров столицы расположены при роддомах и многопрофильных больницах, что позволяет оказать комплексную и своевременную помощь беременным и новорожденным вне зависимости от тяжести случая", - подчеркнула Ракова.
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