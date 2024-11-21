Рейтинг@Mail.ru
Воробьев запустил крупное производство микроэлектроники в Подмосковье - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:19 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/vorobev-1985001639.html
Воробьев запустил крупное производство микроэлектроники в Подмосковье
Воробьев запустил крупное производство микроэлектроники в Подмосковье - РИА Новости, 21.11.2024
Воробьев запустил крупное производство микроэлектроники в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил в Подмосковье крупное производство продукции, предназначенной для гражданской авиационной техники,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:19
2024-11-21T14:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878464233_0:196:3292:2048_1920x0_80_0_0_3e3635eb857c6c0808d8a066e8749a4a.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил в Подмосковье крупное производство продукции, предназначенной для гражданской авиационной техники, телекоммуникационного оборудования и автомобильной электроники, новый производственный корпус открыт на заводе "Арсенал", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Знаю, что на заводе очень дружная команда, и мне приятно вместе с вами нажать эту символическую кнопку, которая даст старт производству столь важной продукции. Я очень надеюсь, что микроэлектроника станет конкурентоспособной, будет нести в себе что-то новое. Это очень важно всегда, наш президент говорит, что одним из главных приоритетов России является обеспечение технологического суверенитета. Поэтому мне особенно приятно находиться в кругу тех, кто своими конкретными делами вносит лепту в его достижение", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. Новый производственный корпус открыт на заводе "Арсенал", который входит в структуру группы компаний "Промтех". Интеллектуальные и производственные мощности предприятия позволяют выпускать высокотехнологичную продукцию взамен зарубежным аналогам. Площадь нового производственного корпуса - 10 тысяч квадратных метров. В нем расположены R&amp;D подразделения, современное кристальное производство, высокотехнологичные автоматизированные сборочные производства полупроводниковой электронной компонентной базы, а также СВЧ модулей и кабельных сборок космического применения. "Кристальное производство – это сердце микроэлектроники. Здесь находятся более 30 единиц высокотехнологичного оборудования, которое способно делать до 200 миллионов чипов в год. А в сборочном производстве – свыше 40 единиц новейшего оборудования, что позволяет ежегодно выпускать более 110 миллионов диодов, транзисторов и микросхем", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241121/vyplata-1984986922.html
https://ria.ru/20241121/podmoskove-1984978355.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878464233_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6da770cdb32b0927d2debb06f7a5a1d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев

Воробьев запустил крупное производство микроэлектроники в Подмосковье

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил в Подмосковье крупное производство продукции, предназначенной для гражданской авиационной техники, телекоммуникационного оборудования и автомобильной электроники, новый производственный корпус открыт на заводе "Арсенал", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Знаю, что на заводе очень дружная команда, и мне приятно вместе с вами нажать эту символическую кнопку, которая даст старт производству столь важной продукции. Я очень надеюсь, что микроэлектроника станет конкурентоспособной, будет нести в себе что-то новое. Это очень важно всегда, наш президент говорит, что одним из главных приоритетов России является обеспечение технологического суверенитета. Поэтому мне особенно приятно находиться в кругу тех, кто своими конкретными делами вносит лепту в его достижение", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Ресурсные приемные семьи в Подмосковье получат новую выплату с 2025 г
Вчера, 13:01
Новый производственный корпус открыт на заводе "Арсенал", который входит в структуру группы компаний "Промтех". Интеллектуальные и производственные мощности предприятия позволяют выпускать высокотехнологичную продукцию взамен зарубежным аналогам.
Площадь нового производственного корпуса - 10 тысяч квадратных метров. В нем расположены R&D подразделения, современное кристальное производство, высокотехнологичные автоматизированные сборочные производства полупроводниковой электронной компонентной базы, а также СВЧ модулей и кабельных сборок космического применения.
"Кристальное производство – это сердце микроэлектроники. Здесь находятся более 30 единиц высокотехнологичного оборудования, которое способно делать до 200 миллионов чипов в год. А в сборочном производстве – свыше 40 единиц новейшего оборудования, что позволяет ежегодно выпускать более 110 миллионов диодов, транзисторов и микросхем", - добавили в пресс-службе.
Шумовые полосы в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Дорожные службы Подмосковья установили 40 комплектов шумовых полос
Вчера, 12:32
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала