https://ria.ru/20241121/vorobev-1985001639.html

Воробьев запустил крупное производство микроэлектроники в Подмосковье

Воробьев запустил крупное производство микроэлектроники в Подмосковье - РИА Новости, 21.11.2024

Воробьев запустил крупное производство микроэлектроники в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил в Подмосковье крупное производство продукции, предназначенной для гражданской авиационной техники,... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T14:19

2024-11-21T14:19

2024-11-21T14:19

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил в Подмосковье крупное производство продукции, предназначенной для гражданской авиационной техники, телекоммуникационного оборудования и автомобильной электроники, новый производственный корпус открыт на заводе "Арсенал", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Знаю, что на заводе очень дружная команда, и мне приятно вместе с вами нажать эту символическую кнопку, которая даст старт производству столь важной продукции. Я очень надеюсь, что микроэлектроника станет конкурентоспособной, будет нести в себе что-то новое. Это очень важно всегда, наш президент говорит, что одним из главных приоритетов России является обеспечение технологического суверенитета. Поэтому мне особенно приятно находиться в кругу тех, кто своими конкретными делами вносит лепту в его достижение", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. Новый производственный корпус открыт на заводе "Арсенал", который входит в структуру группы компаний "Промтех". Интеллектуальные и производственные мощности предприятия позволяют выпускать высокотехнологичную продукцию взамен зарубежным аналогам. Площадь нового производственного корпуса - 10 тысяч квадратных метров. В нем расположены R&D подразделения, современное кристальное производство, высокотехнологичные автоматизированные сборочные производства полупроводниковой электронной компонентной базы, а также СВЧ модулей и кабельных сборок космического применения. "Кристальное производство – это сердце микроэлектроники. Здесь находятся более 30 единиц высокотехнологичного оборудования, которое способно делать до 200 миллионов чипов в год. А в сборочном производстве – свыше 40 единиц новейшего оборудования, что позволяет ежегодно выпускать более 110 миллионов диодов, транзисторов и микросхем", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241121/vyplata-1984986922.html

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московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев