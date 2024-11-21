https://ria.ru/20241121/volodin-1985008664.html

Закон о федеральном бюджете отвечает на современные вызовы, заявил Володин

Закон о федеральном бюджете отвечает на современные вызовы, заявил Володин - РИА Новости, 21.11.2024

Закон о федеральном бюджете отвечает на современные вызовы, заявил Володин

Принятый Госдумой закон о федеральном бюджете обеспечивает все соцобязательства, решает задачи развития России и отвечает на вызовы, с которыми столкнулась РФ,... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T14:43

2024-11-21T14:43

2024-11-21T14:43

россия

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вячеслав володин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Принятый Госдумой закон о федеральном бюджете обеспечивает все соцобязательства, решает задачи развития России и отвечает на вызовы, с которыми столкнулась РФ, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. "В начале работы над проектом бюджета мы определили для себя несколько ключевых приоритетов - главный финансовый документ страны должен в полной мере обеспечивать все социальные обязательства, решать задачи развития и отвечать на вызовы, с которыми столкнулась наша страна. Принятый сегодня закон о федеральном бюджете все эти задачи решает", - сказал Володин. На социальную политику в 2025 году в бюджете предусмотрено 6,9 триллиона рублей, всего 21,3 триллиона за три года - это индексация пенсий, пособий, поддержка семей с детьми. Кроме того, обеспечены социальные гарантии военнослужащим и членам их семей. Еще одна важнейшая задача - достижение технологического лидерства России. На эти цели за три года будет направлено 6,1 триллиона рублей, добавил спикер ГД. "В целом, на реализацию нацпроектов за шесть лет планируется направить более 40 триллионов рублей средств федерального бюджета – в два раза больше, чем за предыдущую шестилетку", - подчеркнул Володин. Он добавил, что в целях поддержки и развития регионов РФ распределены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что позволит сократить разрыв между 10 наиболее и 10 наименее обеспеченными регионами с 5,5 до 2,7 раз. Всего эту дотацию получат 63 региона, на эти цели в бюджете предусмотрено 1,1 триллиона рублей ежегодно. Выделяются средства на реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития 10 регионов - 1 миллиард рублей ежегодно. Это коснется Республики Алтай, Адыгеи, Калмыкии, Марий Эл, Тувы, Хакасии, Чувашии, Алтайского края, Курганской и Псковской областей. Также между регионами перераспределено 253 межбюджетных трансфертов с общим объемом 3,4 триллиона рублей. Регионы могут принимать бюджеты с учетом указанных средств и заключать контракты"Цифры огромные - с 2018 года объем бюджетных расходов вырос в 2,5 раза - с 16 триллионов 713 миллиардов до 41 триллиона 469 миллиардов рублей... Доходы также растут, в 2025 году они составят 40 триллионов 296 миллиардов рублей, и очень важно, что доля ненефтегазовых поступлений в общем объёме вырастет до 72,9%", - сказал Володин. Все это свидетельствует о том, что политическая система и экономическая модель, созданные президентом РФ, не только выстояли в условиях введенных санкций, но и эффективно работают, пояснил он. "Сегодня наша основная задача - обеспечить парламентский контроль над использованием каждого бюджетного рубля. Поэтому одновременно с принятием бюджета в третьем чтении мы приняли постановление, в котором обозначили правительству, куда, на наш взгляд, должны быть в первую очередь направлены поступившие в бюджет дополнительные доходы: на обновление городского электротранспорта, на комплексное развитие сельских территорий, на ремонт дорог, на решение различных социальных вопросов и многие другие задачи, решения которых ждут от нас граждане", - заключил Володин.Председатель Госдумы указал, что ко второму чтению бюджета поступило 1006 поправок, из которых было принято 888. При этом порядка 62 поправок были вынесены на отдельное обсуждение. Он добавил, что пройдя через второе чтение, законопроект стал больше отвечать на вызовы и решать проблемы граждан.

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https://ria.ru/20241028/byudzhet-1980503470.html

https://ria.ru/20241108/vino-1982519291.html

https://ria.ru/20241112/stavka-1983251769.html

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россия, республика алтай, алтайский край, вячеслав володин, госдума рф, экономика