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Володин поздравил сотрудников ФНС с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.11.2024
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09:51 21.11.2024
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Володин поздравил сотрудников ФНС с профессиональным праздником
Володин поздравил сотрудников ФНС с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.11.2024
Володин поздравил сотрудников ФНС с профессиональным праздником
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной налоговой службы с профессиональным праздником, отметив участие ФНС в... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T09:51
2024-11-21T09:51
общество
россия
вячеслав володин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
госдума рф
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной налоговой службы с профессиональным праздником, отметив участие ФНС в совершенствовании налоговой системы, а также ее вклад в развитие России. Поздравление опубликовано на сайте Госдумы."Поздравляю сотрудников и ветеранов Федеральной налоговой службы с профессиональным праздником. ФНС России участвует в совершенствовании налоговой системы, способствует пополнению бюджета, вносит вклад в развитие нашей страны, улучшение жизни людей", - сказал Володин в поздравлении. Он добавил, что благодаря ответственности и компетентности сотрудников налоговых органов и внедрению современных технологий укрепляется экономическая безопасность государства, повышается доступность и качество предоставляемых услуг. В заключение Володин пожелал сотрудникам и ветеранам ФНС дальнейших успехов.
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общество, россия, вячеслав володин, федеральная налоговая служба (фнс россии), госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Госдума РФ
Володин поздравил сотрудников ФНС с профессиональным праздником

Володин: ФНС участвует в совершенствовании налоговой системы и развитии России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной налоговой службы с профессиональным праздником, отметив участие ФНС в совершенствовании налоговой системы, а также ее вклад в развитие России. Поздравление опубликовано на сайте Госдумы.
"Поздравляю сотрудников и ветеранов Федеральной налоговой службы с профессиональным праздником. ФНС России участвует в совершенствовании налоговой системы, способствует пополнению бюджета, вносит вклад в развитие нашей страны, улучшение жизни людей", - сказал Володин в поздравлении.
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Он добавил, что благодаря ответственности и компетентности сотрудников налоговых органов и внедрению современных технологий укрепляется экономическая безопасность государства, повышается доступность и качество предоставляемых услуг.
В заключение Володин пожелал сотрудникам и ветеранам ФНС дальнейших успехов.
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинФедеральная налоговая служба (ФНС России)Госдума РФ
 
 
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