Володин поздравил сотрудников ФНС с профессиональным праздником
Володин: ФНС участвует в совершенствовании налоговой системы и развитии России
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной налоговой службы с профессиональным праздником, отметив участие ФНС в совершенствовании налоговой системы, а также ее вклад в развитие России. Поздравление опубликовано на сайте Госдумы.
"Поздравляю сотрудников и ветеранов Федеральной налоговой службы с профессиональным праздником. ФНС России участвует в совершенствовании налоговой системы, способствует пополнению бюджета, вносит вклад в развитие нашей страны, улучшение жизни людей", - сказал Володин в поздравлении.
Он добавил, что благодаря ответственности и компетентности сотрудников налоговых органов и внедрению современных технологий укрепляется экономическая безопасность государства, повышается доступность и качество предоставляемых услуг.
В заключение Володин пожелал сотрудникам и ветеранам ФНС дальнейших успехов.
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