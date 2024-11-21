https://ria.ru/20241121/volodin-1984948522.html

Володин поздравил сотрудников ФНС с профессиональным праздником

Володин поздравил сотрудников ФНС с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.11.2024

Володин поздравил сотрудников ФНС с профессиональным праздником

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной налоговой службы с профессиональным праздником, отметив участие ФНС в... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T09:51

2024-11-21T09:51

2024-11-21T09:51

общество

россия

вячеслав володин

федеральная налоговая служба (фнс россии)

госдума рф

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной налоговой службы с профессиональным праздником, отметив участие ФНС в совершенствовании налоговой системы, а также ее вклад в развитие России. Поздравление опубликовано на сайте Госдумы."Поздравляю сотрудников и ветеранов Федеральной налоговой службы с профессиональным праздником. ФНС России участвует в совершенствовании налоговой системы, способствует пополнению бюджета, вносит вклад в развитие нашей страны, улучшение жизни людей", - сказал Володин в поздравлении. Он добавил, что благодаря ответственности и компетентности сотрудников налоговых органов и внедрению современных технологий укрепляется экономическая безопасность государства, повышается доступность и качество предоставляемых услуг. В заключение Володин пожелал сотрудникам и ветеранам ФНС дальнейших успехов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, вячеслав володин, федеральная налоговая служба (фнс россии), госдума рф