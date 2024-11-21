https://ria.ru/20241121/volodin-1984946922.html
Володин перечислил сферы, в которых не должны работать мигранты
Володин перечислил сферы, в которых не должны работать мигранты - РИА Новости, 21.11.2024
Володин перечислил сферы, в которых не должны работать мигранты
Воспитание, обучение и здравоохранение - сферы, в которых должны трудиться граждане РФ, привлекать мигрантов в них неправильно, считает председатель ГД Вячеслав РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T09:40
2024-11-21T09:40
2024-11-21T09:40
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947423871_340:96:3014:1600_1920x0_80_0_0_20a1dfbcfd64c985be1cee0eef6c123d.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Воспитание, обучение и здравоохранение - сферы, в которых должны трудиться граждане РФ, привлекать мигрантов в них неправильно, считает председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Воспитание, обучение и здравоохранение — это те сферы, где должны трудиться граждане нашей страны. Привлекать мигрантов в них считаем неправильным", - отметил Володин. С начала 2024 года Госдума разработала и приняла 13 законов, направленных на совершенствование миграционной политики. В том числе 20 ноября палата парламента приняла обращение к правительству по вопросу реализации мер в сфере противодействия незаконной миграции, уточнил Володин. "Государственная Дума со своей стороны не прекращает работу по совершенствованию миграционного законодательства", - отметил спикер ГД. Он добавил, что на следующей неделе парламентарии приступят к рассмотрению инициативы о запрете на приём в школы детей мигрантов без подтверждения знания русского языка. "Также оставляем за собой вопрос парламентского контроля за ходом формирования перечня профессий, позволяющих работающим в России мигрантам получить в упрощенном порядке вид на жительство. К его подготовке необходимо подойти с особой ответственностью",- заключил Володин.
https://ria.ru/20241107/migranty-1982532689.html
https://ria.ru/20241101/migrant-1981399688.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947423871_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bd72e3ed6d81cfb0d93a208d34d24cf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин перечислил сферы, в которых не должны работать мигранты
Володин: мигрантов не стоит привлекать к сферам образования и здравоохранения
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Воспитание, обучение и здравоохранение - сферы, в которых должны трудиться граждане РФ, привлекать мигрантов в них неправильно, считает председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале
.
"Воспитание, обучение и здравоохранение — это те сферы, где должны трудиться граждане нашей страны. Привлекать мигрантов в них считаем неправильным", - отметил Володин.
С начала 2024 года Госдума
разработала и приняла 13 законов, направленных на совершенствование миграционной политики. В том числе 20 ноября палата парламента приняла обращение к правительству по вопросу реализации мер в сфере противодействия незаконной миграции, уточнил Володин.
"Государственная Дума со своей стороны не прекращает работу по совершенствованию миграционного законодательства", - отметил спикер ГД.
Он добавил, что на следующей неделе парламентарии приступят к рассмотрению инициативы о запрете на приём в школы детей мигрантов без подтверждения знания русского языка.
"Также оставляем за собой вопрос парламентского контроля за ходом формирования перечня профессий, позволяющих работающим в России мигрантам получить в упрощенном порядке вид на жительство. К его подготовке необходимо подойти с особой ответственностью",- заключил Володин.