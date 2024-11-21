https://ria.ru/20241121/volodin-1984946922.html

Володин перечислил сферы, в которых не должны работать мигранты

Володин перечислил сферы, в которых не должны работать мигранты - РИА Новости, 21.11.2024

Володин перечислил сферы, в которых не должны работать мигранты

Воспитание, обучение и здравоохранение - сферы, в которых должны трудиться граждане РФ, привлекать мигрантов в них неправильно, считает председатель ГД Вячеслав РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T09:40

2024-11-21T09:40

2024-11-21T09:40

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Воспитание, обучение и здравоохранение - сферы, в которых должны трудиться граждане РФ, привлекать мигрантов в них неправильно, считает председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Воспитание, обучение и здравоохранение — это те сферы, где должны трудиться граждане нашей страны. Привлекать мигрантов в них считаем неправильным", - отметил Володин. С начала 2024 года Госдума разработала и приняла 13 законов, направленных на совершенствование миграционной политики. В том числе 20 ноября палата парламента приняла обращение к правительству по вопросу реализации мер в сфере противодействия незаконной миграции, уточнил Володин. "Государственная Дума со своей стороны не прекращает работу по совершенствованию миграционного законодательства", - отметил спикер ГД. Он добавил, что на следующей неделе парламентарии приступят к рассмотрению инициативы о запрете на приём в школы детей мигрантов без подтверждения знания русского языка. "Также оставляем за собой вопрос парламентского контроля за ходом формирования перечня профессий, позволяющих работающим в России мигрантам получить в упрощенном порядке вид на жительство. К его подготовке необходимо подойти с особой ответственностью",- заключил Володин.

https://ria.ru/20241107/migranty-1982532689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф