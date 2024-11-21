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Володин перечислил сферы, в которых не должны работать мигранты - РИА Новости, 21.11.2024
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09:40 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/volodin-1984946922.html
Володин перечислил сферы, в которых не должны работать мигранты
Володин перечислил сферы, в которых не должны работать мигранты - РИА Новости, 21.11.2024
Володин перечислил сферы, в которых не должны работать мигранты
Воспитание, обучение и здравоохранение - сферы, в которых должны трудиться граждане РФ, привлекать мигрантов в них неправильно, считает председатель ГД Вячеслав РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T09:40
2024-11-21T09:40
общество
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Воспитание, обучение и здравоохранение - сферы, в которых должны трудиться граждане РФ, привлекать мигрантов в них неправильно, считает председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Воспитание, обучение и здравоохранение — это те сферы, где должны трудиться граждане нашей страны. Привлекать мигрантов в них считаем неправильным", - отметил Володин. С начала 2024 года Госдума разработала и приняла 13 законов, направленных на совершенствование миграционной политики. В том числе 20 ноября палата парламента приняла обращение к правительству по вопросу реализации мер в сфере противодействия незаконной миграции, уточнил Володин. "Государственная Дума со своей стороны не прекращает работу по совершенствованию миграционного законодательства", - отметил спикер ГД. Он добавил, что на следующей неделе парламентарии приступят к рассмотрению инициативы о запрете на приём в школы детей мигрантов без подтверждения знания русского языка. "Также оставляем за собой вопрос парламентского контроля за ходом формирования перечня профессий, позволяющих работающим в России мигрантам получить в упрощенном порядке вид на жительство. К его подготовке необходимо подойти с особой ответственностью",- заключил Володин.
https://ria.ru/20241107/migranty-1982532689.html
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин перечислил сферы, в которых не должны работать мигранты

Володин: мигрантов не стоит привлекать к сферам образования и здравоохранения

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Воспитание, обучение и здравоохранение - сферы, в которых должны трудиться граждане РФ, привлекать мигрантов в них неправильно, считает председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Воспитание, обучение и здравоохранение — это те сферы, где должны трудиться граждане нашей страны. Привлекать мигрантов в них считаем неправильным", - отметил Володин.
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С начала 2024 года Госдума разработала и приняла 13 законов, направленных на совершенствование миграционной политики. В том числе 20 ноября палата парламента приняла обращение к правительству по вопросу реализации мер в сфере противодействия незаконной миграции, уточнил Володин.
"Государственная Дума со своей стороны не прекращает работу по совершенствованию миграционного законодательства", - отметил спикер ГД.
Он добавил, что на следующей неделе парламентарии приступят к рассмотрению инициативы о запрете на приём в школы детей мигрантов без подтверждения знания русского языка.
"Также оставляем за собой вопрос парламентского контроля за ходом формирования перечня профессий, позволяющих работающим в России мигрантам получить в упрощенном порядке вид на жительство. К его подготовке необходимо подойти с особой ответственностью",- заключил Володин.
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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