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Путин призвал не сомневаться в готовности России к любому развитию событий
Путин призвал не сомневаться в готовности России к любому развитию событий - РИА Новости, 21.11.2024
Путин призвал не сомневаться в готовности России к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин предупредил тех, кто сомневается в готовности РФ к любому развитию событий, что это напрасно. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T20:45
2024-11-21T20:45
2024-11-21T21:03
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предупредил тех, кто сомневается в готовности РФ к любому развитию событий, что это напрасно. Российский лидер в четверг вечером сделал заявление о ходе спецоперации. Он подчеркнул, что Россия готова к мирному разрешению конфликта, но при этом готова и к любому развитию событий. "Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно", - сказал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин призвал не сомневаться в готовности России к любому развитию событий
Путин: напрасно сомневаться в готовности РФ к любому развитию событий