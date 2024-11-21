https://ria.ru/20241121/vladimirputin-1985085989.html

Путин призвал не сомневаться в готовности России к любому развитию событий

Путин призвал не сомневаться в готовности России к любому развитию событий - РИА Новости, 21.11.2024

Путин призвал не сомневаться в готовности России к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин предупредил тех, кто сомневается в готовности РФ к любому развитию событий, что это напрасно. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T20:45

2024-11-21T20:45

2024-11-21T21:03

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предупредил тех, кто сомневается в готовности РФ к любому развитию событий, что это напрасно. Российский лидер в четверг вечером сделал заявление о ходе спецоперации. Он подчеркнул, что Россия готова к мирному разрешению конфликта, но при этом готова и к любому развитию событий. "Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно", - сказал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

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россия, владимир путин