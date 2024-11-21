Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал об обысках у организатора "голой вечеринки" - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 21.11.2024 (обновлено: 18:10 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/vecherinka-1985064707.html
Источник рассказал об обысках у организатора "голой вечеринки"
Источник рассказал об обысках у организатора "голой вечеринки" - РИА Новости, 21.11.2024
Источник рассказал об обысках у организатора "голой вечеринки"
Обыски у продюсера Игоря Мишина, которого называют организатором "голой вечеринки", прошли по делу о связях с украинскими террористами, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T18:08
2024-11-21T18:10
происшествия
игорь мишин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Обыски у продюсера Игоря Мишина, которого называют организатором "голой вечеринки", прошли по делу о связях с украинскими террористами, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Ранее сообщалось, что обыски прошли в четверг утром. Источник РИА Новости также сообщил об изъятом свертке, содержимое которого направлено на экспертизу."Нашли у него предположительно запрещенные вещества, но пришли изначально по делу, в рамках которого проверяется связь лиц, обвиняемых в пособничестве украинским террористам", - сказал источник.В феврале в пресс-службе МТС сообщали РИА Новости, что Мишин работает в качестве генерального продюсера онлайн-кинотеатра KION.
https://ria.ru/20241121/zenden-1985047521.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, игорь мишин, россия
Происшествия, Игорь Мишин, Россия
Источник рассказал об обысках у организатора "голой вечеринки"

Источник: обыски у Мишина прошли по делу о связях с украинскими террористами

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Обыски у продюсера Игоря Мишина, которого называют организатором "голой вечеринки", прошли по делу о связях с украинскими террористами, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Ранее сообщалось, что обыски прошли в четверг утром. Источник РИА Новости также сообщил об изъятом свертке, содержимое которого направлено на экспертизу.
"Нашли у него предположительно запрещенные вещества, но пришли изначально по делу, в рамках которого проверяется связь лиц, обвиняемых в пособничестве украинским террористам", - сказал источник.
В феврале в пресс-службе МТС сообщали РИА Новости, что Мишин работает в качестве генерального продюсера онлайн-кинотеатра KION.
Покупательница в магазине обуви Zenden - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
ФСБ и МВД пришли с обысками в Zenden, сообщил источник
Вчера, 16:59
 
ПроисшествияИгорь МишинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала