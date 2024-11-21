https://ria.ru/20241121/vecherinka-1985064707.html
Источник рассказал об обысках у организатора "голой вечеринки"
Источник рассказал об обысках у организатора "голой вечеринки" - РИА Новости, 21.11.2024
Источник рассказал об обысках у организатора "голой вечеринки"
Обыски у продюсера Игоря Мишина, которого называют организатором "голой вечеринки", прошли по делу о связях с украинскими террористами, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T18:08
2024-11-21T18:08
2024-11-21T18:10
происшествия
игорь мишин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Обыски у продюсера Игоря Мишина, которого называют организатором "голой вечеринки", прошли по делу о связях с украинскими террористами, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Ранее сообщалось, что обыски прошли в четверг утром. Источник РИА Новости также сообщил об изъятом свертке, содержимое которого направлено на экспертизу."Нашли у него предположительно запрещенные вещества, но пришли изначально по делу, в рамках которого проверяется связь лиц, обвиняемых в пособничестве украинским террористам", - сказал источник.В феврале в пресс-службе МТС сообщали РИА Новости, что Мишин работает в качестве генерального продюсера онлайн-кинотеатра KION.
https://ria.ru/20241121/zenden-1985047521.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, игорь мишин, россия
Происшествия, Игорь Мишин, Россия
Источник рассказал об обысках у организатора "голой вечеринки"
Источник: обыски у Мишина прошли по делу о связях с украинскими террористами
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Обыски у продюсера Игоря Мишина, которого называют организатором "голой вечеринки", прошли по делу о связях с украинскими террористами, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Ранее сообщалось, что обыски прошли в четверг утром. Источник РИА Новости также сообщил об изъятом свертке, содержимое которого направлено на экспертизу.
"Нашли у него предположительно запрещенные вещества, но пришли изначально по делу, в рамках которого проверяется связь лиц, обвиняемых в пособничестве украинским террористам", - сказал источник.
В феврале в пресс-службе МТС сообщали РИА Новости, что Мишин работает в качестве генерального продюсера онлайн-кинотеатра KION.