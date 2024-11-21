https://ria.ru/20241121/vecherinka-1985064707.html

Источник рассказал об обысках у организатора "голой вечеринки"

Источник рассказал об обысках у организатора "голой вечеринки" - РИА Новости, 21.11.2024

Источник рассказал об обысках у организатора "голой вечеринки"

Обыски у продюсера Игоря Мишина, которого называют организатором "голой вечеринки", прошли по делу о связях с украинскими террористами, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T18:08

2024-11-21T18:08

2024-11-21T18:10

происшествия

игорь мишин

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Обыски у продюсера Игоря Мишина, которого называют организатором "голой вечеринки", прошли по делу о связях с украинскими террористами, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Ранее сообщалось, что обыски прошли в четверг утром. Источник РИА Новости также сообщил об изъятом свертке, содержимое которого направлено на экспертизу."Нашли у него предположительно запрещенные вещества, но пришли изначально по делу, в рамках которого проверяется связь лиц, обвиняемых в пособничестве украинским террористам", - сказал источник.В феврале в пресс-службе МТС сообщали РИА Новости, что Мишин работает в качестве генерального продюсера онлайн-кинотеатра KION.

https://ria.ru/20241121/zenden-1985047521.html

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происшествия, игорь мишин, россия