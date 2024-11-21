https://ria.ru/20241121/uzun-1984968301.html
СМИ сообщили об обысках у первого зампреда исполкома Гагаузии Узуна
СМИ сообщили об обысках у первого зампреда исполкома Гагаузии Узуна - РИА Новости, 21.11.2024
СМИ сообщили об обысках у первого зампреда исполкома Гагаузии Узуна
У замглавы Гагаузской автономии Молдавии Ильи Узуна идут обыски, сообщил Telegram-канал молдавского телевидения "Первый в Молдове". РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:36
2024-11-21T11:36
2024-11-21T12:08
гагаузия
в мире
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КИШИНЕВ, 21 ноя — РИА Новости. У замглавы Гагаузской автономии Молдавии Ильи Узуна идут обыски, сообщил Telegram-канал молдавского телевидения "Первый в Молдове"."Силовики проводят обыски в эти минуты в доме первого заместителя председателя исполнительного комитета Гагаузии Ильи Узуна", — говорится в публикации.Также сообщается об обысках у депутата народного собрания Руслана Униловского.Гагаузия — автономия на юге Молдавии. Регион традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.
https://ria.ru/20241105/gagauziya-1981909018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гагаузия, в мире
СМИ сообщили об обысках у первого зампреда исполкома Гагаузии Узуна
"Первый в Молдове": в доме зампреда исполкома Гагаузии Узуна проходят обыски