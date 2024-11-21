https://ria.ru/20241121/uzun-1984968301.html

СМИ сообщили об обысках у первого зампреда исполкома Гагаузии Узуна

СМИ сообщили об обысках у первого зампреда исполкома Гагаузии Узуна - РИА Новости, 21.11.2024

СМИ сообщили об обысках у первого зампреда исполкома Гагаузии Узуна

У замглавы Гагаузской автономии Молдавии Ильи Узуна идут обыски, сообщил Telegram-канал молдавского телевидения "Первый в Молдове". РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:36

2024-11-21T11:36

2024-11-21T12:08

гагаузия

в мире

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КИШИНЕВ, 21 ноя — РИА Новости. У замглавы Гагаузской автономии Молдавии Ильи Узуна идут обыски, сообщил Telegram-канал молдавского телевидения "Первый в Молдове"."Силовики проводят обыски в эти минуты в доме первого заместителя председателя исполнительного комитета Гагаузии Ильи Узуна", — говорится в публикации.Также сообщается об обысках у депутата народного собрания Руслана Униловского.Гагаузия — автономия на юге Молдавии. Регион традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.

https://ria.ru/20241105/gagauziya-1981909018.html

гагаузия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

гагаузия, в мире