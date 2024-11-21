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СМИ сообщили об обысках у первого зампреда исполкома Гагаузии Узуна - РИА Новости, 21.11.2024
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11:36 21.11.2024 (обновлено: 12:08 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/uzun-1984968301.html
СМИ сообщили об обысках у первого зампреда исполкома Гагаузии Узуна
СМИ сообщили об обысках у первого зампреда исполкома Гагаузии Узуна - РИА Новости, 21.11.2024
СМИ сообщили об обысках у первого зампреда исполкома Гагаузии Узуна
У замглавы Гагаузской автономии Молдавии Ильи Узуна идут обыски, сообщил Telegram-канал молдавского телевидения "Первый в Молдове". РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:36
2024-11-21T12:08
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КИШИНЕВ, 21 ноя — РИА Новости. У замглавы Гагаузской автономии Молдавии Ильи Узуна идут обыски, сообщил Telegram-канал молдавского телевидения "Первый в Молдове"."Силовики проводят обыски в эти минуты в доме первого заместителя председателя исполнительного комитета Гагаузии Ильи Узуна", — говорится в публикации.Также сообщается об обысках у депутата народного собрания Руслана Униловского.Гагаузия — автономия на юге Молдавии. Регион традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.
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гагаузия, в мире
Гагаузия, В мире
СМИ сообщили об обысках у первого зампреда исполкома Гагаузии Узуна

"Первый в Молдове": в доме зампреда исполкома Гагаузии Узуна проходят обыски

© Фото : Исполнительный Комитет ГагаузииИлья Узун
Илья Узун - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : Исполнительный Комитет Гагаузии
Илья Узун. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 ноя — РИА Новости. У замглавы Гагаузской автономии Молдавии Ильи Узуна идут обыски, сообщил Telegram-канал молдавского телевидения "Первый в Молдове".
"Силовики проводят обыски в эти минуты в доме первого заместителя председателя исполнительного комитета Гагаузии Ильи Узуна", — говорится в публикации.
Также сообщается об обысках у депутата народного собрания Руслана Униловского.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии. Регион традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Экс-глава Гагаузии объявила о создании новой политической партии
5 ноября, 12:38
 
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