https://ria.ru/20241121/ukraina-1985075607.html

В России рассказали, чем опасно отсутствие реакции МАГАТЭ на действия Киева

В России рассказали, чем опасно отсутствие реакции МАГАТЭ на действия Киева - РИА Новости, 21.11.2024

В России рассказали, чем опасно отсутствие реакции МАГАТЭ на действия Киева

Киев сделал ряд безрассудных заявлений о возможности разработки ядерного оружия, отсутствие реакции МАГАТЭ на это может привести к катастрофе, заявил постпред... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T19:15

2024-11-21T19:15

2024-11-21T19:15

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Киев сделал ряд безрассудных заявлений о возможности разработки ядерного оружия, отсутствие реакции МАГАТЭ на это может привести к катастрофе, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "В последнее время украинское руководство сделало целый ряд безрассудных заявлений о возможности разработки ядерного оружия. Сначала несколько публичных заявлений на этот счет сделал Владимир Зеленский. Позже подобные оценки были обнаружены в докладе украинского Национального института стратегических исследований, который является консультативным органом при Совете по национальной безопасности и обороне Украины. В докладе гендиректора, кстати, мы про это не нашли ни слова. Это чрезвычайно тревожная тенденция и она может привести к катастрофическим последствиям", - заявил Ульянов в ходе выступления на сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Ранее британская газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для министерства обороны, писала, что Украина может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь Киеву. Кроме того, Киев призывал Запад к скорейшему приглашению Украины в НАТО, в противном случае угрожая созданием "ядерного оружия". Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Украина якобы может сконструировать такое оружие в течение нескольких недель. Президент РФ Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у Украины может появиться ядерное оружие. По его словам, любой шаг по созданию ядерного оружия со стороны Украины встретит соответствующую реакцию, Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах. Путин также подчеркнул, что РФ отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине ядерное оружие.

https://ria.ru/20241114/magate-1983775553.html

https://ria.ru/20241017/gosduma-1978608478.html

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украина, россия, киев, михаил ульянов (дипломат), владимир путин, владимир зеленский, магатэ, нато, bild, в мире