В России рассказали, чем опасно отсутствие реакции МАГАТЭ на действия Киева
Постпред Ульянов: отсутствие реакции МАГАТЭ может привести к катастрофе
© Фото предоставлено посольством России в Австрии Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Киев сделал ряд безрассудных заявлений о возможности разработки ядерного оружия, отсутствие реакции МАГАТЭ на это может привести к катастрофе, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"В последнее время украинское руководство сделало целый ряд безрассудных заявлений о возможности разработки ядерного оружия. Сначала несколько публичных заявлений на этот счет сделал Владимир Зеленский. Позже подобные оценки были обнаружены в докладе украинского Национального института стратегических исследований, который является консультативным органом при Совете по национальной безопасности и обороне Украины. В докладе гендиректора, кстати, мы про это не нашли ни слова. Это чрезвычайно тревожная тенденция и она может привести к катастрофическим последствиям", - заявил Ульянов в ходе выступления на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
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Ранее британская газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для министерства обороны, писала, что Украина может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь Киеву.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у Украины может появиться ядерное оружие. По его словам, любой шаг по созданию ядерного оружия со стороны Украины встретит соответствующую реакцию, Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах. Путин также подчеркнул, что РФ отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине ядерное оружие.
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