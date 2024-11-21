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"Кто вам платит?" Журналист поднял на смех главу МИД Украины - РИА Новости, 21.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:07 21.11.2024 (обновлено: 19:08 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/ukraina-1985064554.html
"Кто вам платит?" Журналист поднял на смех главу МИД Украины
"Кто вам платит?" Журналист поднял на смех главу МИД Украины - РИА Новости, 21.11.2024
"Кто вам платит?" Журналист поднял на смех главу МИД Украины
Поздравление главы МИД Украины Андрея Сибиги с Днем достоинства и свободы не соответствует реалиям, в которых украинцев унижают принудительной мобилизацией и... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T18:07
2024-11-21T19:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
андрей сибига
чей боуз
нато
безопасность
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Поздравление главы МИД Украины Андрея Сибиги с Днем достоинства и свободы не соответствует реалиям, в которых украинцев унижают принудительной мобилизацией и отправляют умирать на фронт, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Давайте спросим людей, которых хватают на улицах и отправляют умирать за НАТО, о достоинстве и свободе", — предложил он.По словам Боуза, этот конфликт с сотнями погибших нужен только Сибиге и Зеленскому, чтобы выжить."Кто вам платит зарплату, сэр?" — поинтересовался журналист.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241102/zakharova-1981600782.html
https://ria.ru/20241121/preduprezhdenie-1985053344.html
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в мире, украина, андрей сибига, чей боуз, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Сибига, Чей Боуз, НАТО, Безопасность
"Кто вам платит?" Журналист поднял на смех главу МИД Украины

Журналист Боуз высмеял слова главы МИД Украины о достоинстве и свободе украинцев

© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Поздравление главы МИД Украины Андрея Сибиги с Днем достоинства и свободы не соответствует реалиям, в которых украинцев унижают принудительной мобилизацией и отправляют умирать на фронт, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Давайте спросим людей, которых хватают на улицах и отправляют умирать за НАТО, о достоинстве и свободе", — предложил он.
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По словам Боуза, этот конфликт с сотнями погибших нужен только Сибиге и Зеленскому, чтобы выжить.
"Кто вам платит зарплату, сэр?" — поинтересовался журналист.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАндрей СибигаЧей БоузНАТОБезопасность
 
 
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