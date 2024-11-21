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В МИД рассказали, зачем США передают Украине оружие
В МИД рассказали, зачем США передают Украине оружие - РИА Новости, 21.11.2024
В МИД рассказали, зачем США передают Украине оружие
Администрация Джо Байдена спешно пытается передать остатки помощи Украине до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, обеспечив продолжение боевых РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:51
2024-11-21T12:51
2024-11-21T13:02
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Администрация Джо Байдена спешно пытается передать остатки помощи Украине до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, обеспечив продолжение боевых действий в 2025 году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Пентагон спешно пытается до инаугурации президента США передать киевскому режиму оставшиеся объемы американской военной помощи, при этом с каждым днем ее объемы сказочным образом увеличиваются", - сказала она в ходе брифинга.По ее словам, Вашингтон "скребет по сусекам", чтобы "обеспечить продолжение боевых действий не только в этом, но и следующем году".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Россия, Украина, Джо Байден, НАТО, В мире, Министерство обороны США, Дональд Трамп, США, Мария Захарова
В МИД рассказали, зачем США передают Украине оружие
Захарова: США передают Украине оружие для боевых действий в 2025 году