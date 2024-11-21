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Киев может попросить Байдена разрешить использовать "Томагавки", пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2024
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12:43 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/ukraina-1984982271.html
Киев может попросить Байдена разрешить использовать "Томагавки", пишут СМИ
Киев может попросить Байдена разрешить использовать "Томагавки", пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2024
Киев может попросить Байдена разрешить использовать "Томагавки", пишут СМИ
Украина может начать просить администрацию президента США Джо Байдена разрешить использовать американские ракеты "Томагавк" для ударов по территории РФ,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:43
2024-11-21T12:43
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украина может начать просить администрацию президента США Джо Байдена разрешить использовать американские ракеты "Томагавк" для ударов по территории РФ, сообщает газета Politico со ссылкой на зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева. Пункт так называемого плана победы Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк", сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников. При этом чиновники США охарактеризовали эту просьбу как "абсолютно невыполнимую". В свою очередь Владимир Зеленский возмутился появлением в СМИ информации о том, что он просил Белый дом передать Украине ракеты, упрекнув Запад, что "между партнерами нет ничего конфиденциального". Как отмечает газета со ссылкой на депутата Рады, на Украине думают над тем, как воспользоваться американским оружием до возвращения в Белый дом победителя президентских выборов Дональда Трампа. "Он (Чернев) заявил, что они (украинцы) могут начать подталкивать администрацию Байдена к тому, чтобы позволить им использовать... "Томагавки" для ударов по российским оборонным заводам вне досягаемости Украины", - говорится в публикации. Подтвержденных данных о наличии у Киева "Томагавков" нет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241031/lavrov-1981145819.html
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, владимир зеленский, дональд трамп, нато, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Верховная Рада Украины
Киев может попросить Байдена разрешить использовать "Томагавки", пишут СМИ

Politico: Киев может попросить Байдена разрешить бить "Томагавками" по России

© U.S. Navy photoЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© U.S. Navy photo
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украина может начать просить администрацию президента США Джо Байдена разрешить использовать американские ракеты "Томагавк" для ударов по территории РФ, сообщает газета Politico со ссылкой на зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева.
Пункт так называемого плана победы Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк", сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников. При этом чиновники США охарактеризовали эту просьбу как "абсолютно невыполнимую". В свою очередь Владимир Зеленский возмутился появлением в СМИ информации о том, что он просил Белый дом передать Украине ракеты, упрекнув Запад, что "между партнерами нет ничего конфиденциального".
Погрузка ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Требование Зеленского о "Томагавках" вызвало оторопь в США, заявил Лавров
31 октября, 14:09
Как отмечает газета со ссылкой на депутата Рады, на Украине думают над тем, как воспользоваться американским оружием до возвращения в Белый дом победителя президентских выборов Дональда Трампа.
«
"Он (Чернев) заявил, что они (украинцы) могут начать подталкивать администрацию Байдена к тому, чтобы позволить им использовать... "Томагавки" для ударов по российским оборонным заводам вне досягаемости Украины", - говорится в публикации.
Подтвержденных данных о наличии у Киева "Томагавков" нет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Запуск крылатой ракеты Томагавк - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
СМИ: Киев озадачен реакцией на просьбу Зеленского передать "Томагавки"
30 октября, 20:15
 
В миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОВерховная Рада Украины
 
 
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