https://ria.ru/20241121/ukraina-1984982271.html

Киев может попросить Байдена разрешить использовать "Томагавки", пишут СМИ

Киев может попросить Байдена разрешить использовать "Томагавки", пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2024

Киев может попросить Байдена разрешить использовать "Томагавки", пишут СМИ

Украина может начать просить администрацию президента США Джо Байдена разрешить использовать американские ракеты "Томагавк" для ударов по территории РФ,... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:43

2024-11-21T12:43

2024-11-21T12:43

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украина может начать просить администрацию президента США Джо Байдена разрешить использовать американские ракеты "Томагавк" для ударов по территории РФ, сообщает газета Politico со ссылкой на зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева. Пункт так называемого плана победы Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк", сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников. При этом чиновники США охарактеризовали эту просьбу как "абсолютно невыполнимую". В свою очередь Владимир Зеленский возмутился появлением в СМИ информации о том, что он просил Белый дом передать Украине ракеты, упрекнув Запад, что "между партнерами нет ничего конфиденциального". Как отмечает газета со ссылкой на депутата Рады, на Украине думают над тем, как воспользоваться американским оружием до возвращения в Белый дом победителя президентских выборов Дональда Трампа. "Он (Чернев) заявил, что они (украинцы) могут начать подталкивать администрацию Байдена к тому, чтобы позволить им использовать... "Томагавки" для ударов по российским оборонным заводам вне досягаемости Украины", - говорится в публикации. Подтвержденных данных о наличии у Киева "Томагавков" нет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241031/lavrov-1981145819.html

https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1981008620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, джо байден, владимир зеленский, дональд трамп, нато, верховная рада украины