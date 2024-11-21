https://ria.ru/20241121/ukraina-1984979637.html

В Раде допустили заморозку конфликта

В Раде допустили заморозку конфликта - РИА Новости, 21.11.2024

В Раде допустили заморозку конфликта

Украина может согласиться на заморозку нынешней ситуации в конфликте, но только с гарантиями безопасности, включающими членство в НАТО, заявил в интервью... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:38

2024-11-21T12:38

2024-11-21T12:38

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РИМ, 21 ноя – РИА Новости. Украина может согласиться на заморозку нынешней ситуации в конфликте, но только с гарантиями безопасности, включающими членство в НАТО, заявил в интервью итальянской газете Repubblica заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что Россия якобы может согласиться на заморозку конфликта по линии фронта, либо отказаться от территории в Харьковской области, которую контролируют российские войска. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, что России важно достичь своих целей в украинском конфликте, Владимир Путин уже говорил, что вариант заморозки не подойдет. "Наша цель — стать членом НАТО, и без этой перспективы не может быть никаких дискуссий о будущем. Мы никогда не признаем, что часть наших территорий стала российской территорией. Но мы можем поговорить о прекращении огня", - заявил он, отвечая на вопрос о готовности пойти на компромиссные решения. Чернев, также возглавляющий делегацию Украины в Парламентской Ассамблее НАТО также заявил, что Киев, возможно, согласится на заморозку конфликта по линии фронта. "Наверное, да. Но без каких-либо гарантий безопасности существует риск того, что в конечном итоге это станет просто паузой в войне. Перерыв, который даст России время подготовиться к следующему конфликту. Будучи членами НАТО, мы, возможно, сможем предотвратить этот сценарий и заложить основы для более прочного мира. Статья 5 — лучшая гарантия, к которой мы можем стремиться", - сказал депутат Рады. Комментируя последнее социологическое исследование, согласно которому 52% украинцев хотели бы, чтобы их страна как можно скорее вступила в переговоры о завершении конфликта, Чернев заявил, что "всё зависит от условий". "Другие опросы говорят нам, что вопрос о том, готов ли кто-то уступить территории, не открыт. Да, мы устали. Общество устало. Мы готовы вести переговоры, но не на всех условиях", - сказал парламентарий. В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20241118/svo-1984364137.html

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