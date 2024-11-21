Рейтинг@Mail.ru
В Раде допустили заморозку конфликта - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/ukraina-1984979637.html
В Раде допустили заморозку конфликта
В Раде допустили заморозку конфликта - РИА Новости, 21.11.2024
В Раде допустили заморозку конфликта
Украина может согласиться на заморозку нынешней ситуации в конфликте, но только с гарантиями безопасности, включающими членство в НАТО, заявил в интервью... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:38
2024-11-21T12:38
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
дмитрий песков
нато
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844834118_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0218eec0b087280d07dfbc4e7c59010b.jpg
РИМ, 21 ноя – РИА Новости. Украина может согласиться на заморозку нынешней ситуации в конфликте, но только с гарантиями безопасности, включающими членство в НАТО, заявил в интервью итальянской газете Repubblica заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что Россия якобы может согласиться на заморозку конфликта по линии фронта, либо отказаться от территории в Харьковской области, которую контролируют российские войска. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, что России важно достичь своих целей в украинском конфликте, Владимир Путин уже говорил, что вариант заморозки не подойдет. "Наша цель — стать членом НАТО, и без этой перспективы не может быть никаких дискуссий о будущем. Мы никогда не признаем, что часть наших территорий стала российской территорией. Но мы можем поговорить о прекращении огня", - заявил он, отвечая на вопрос о готовности пойти на компромиссные решения. Чернев, также возглавляющий делегацию Украины в Парламентской Ассамблее НАТО также заявил, что Киев, возможно, согласится на заморозку конфликта по линии фронта. "Наверное, да. Но без каких-либо гарантий безопасности существует риск того, что в конечном итоге это станет просто паузой в войне. Перерыв, который даст России время подготовиться к следующему конфликту. Будучи членами НАТО, мы, возможно, сможем предотвратить этот сценарий и заложить основы для более прочного мира. Статья 5 — лучшая гарантия, к которой мы можем стремиться", - сказал депутат Рады. Комментируя последнее социологическое исследование, согласно которому 52% украинцев хотели бы, чтобы их страна как можно скорее вступила в переговоры о завершении конфликта, Чернев заявил, что "всё зависит от условий". "Другие опросы говорят нам, что вопрос о том, готов ли кто-то уступить территории, не открыт. Да, мы устали. Общество устало. Мы готовы вести переговоры, но не на всех условиях", - сказал парламентарий. В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20241118/svo-1984364137.html
https://ria.ru/20241112/rada-1983273745.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844834118_182:1000:1579:2048_1920x0_80_0_0_9f7d2b8274ccb8b30f6adbfbe43c350b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, владимир путин, дмитрий песков, нато, верховная рада украины, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Верховная Рада Украины, Выборы президента США — 2024
В Раде допустили заморозку конфликта

Депутат Рады Чернев заявил, что Киев может согласиться на заморозку конфликта

© AP Photo / LIBKOSУкраинская РСЗО "Град" возле Соледара
Украинская РСЗО Град возле Соледара - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинская РСЗО "Град" возле Соледара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 21 ноя – РИА Новости. Украина может согласиться на заморозку нынешней ситуации в конфликте, но только с гарантиями безопасности, включающими членство в НАТО, заявил в интервью итальянской газете Repubblica заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что Россия якобы может согласиться на заморозку конфликта по линии фронта, либо отказаться от территории в Харьковской области, которую контролируют российские войска. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, что России важно достичь своих целей в украинском конфликте, Владимир Путин уже говорил, что вариант заморозки не подойдет.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
В Кремле ответили на вопрос о заморозке украинского конфликта
18 ноября, 12:23
"Наша цель — стать членом НАТО, и без этой перспективы не может быть никаких дискуссий о будущем. Мы никогда не признаем, что часть наших территорий стала российской территорией. Но мы можем поговорить о прекращении огня", - заявил он, отвечая на вопрос о готовности пойти на компромиссные решения.
Чернев, также возглавляющий делегацию Украины в Парламентской Ассамблее НАТО также заявил, что Киев, возможно, согласится на заморозку конфликта по линии фронта. "Наверное, да. Но без каких-либо гарантий безопасности существует риск того, что в конечном итоге это станет просто паузой в войне. Перерыв, который даст России время подготовиться к следующему конфликту. Будучи членами НАТО, мы, возможно, сможем предотвратить этот сценарий и заложить основы для более прочного мира. Статья 5 — лучшая гарантия, к которой мы можем стремиться", - сказал депутат Рады.
Комментируя последнее социологическое исследование, согласно которому 52% украинцев хотели бы, чтобы их страна как можно скорее вступила в переговоры о завершении конфликта, Чернев заявил, что "всё зависит от условий". "Другие опросы говорят нам, что вопрос о том, готов ли кто-то уступить территории, не открыт. Да, мы устали. Общество устало. Мы готовы вести переговоры, но не на всех условиях", - сказал парламентарий.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Депутат Рады призвал договориться с Россией
12 ноября, 13:15
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОВерховная Рада УкраиныВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала